Bankia, a favor de mejorar la ley hipotecaria pero sin ignorar sus bondades

Madrid, 30 ene (EFE).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado hoy a favor de mejorar la ley hipotecaria para dar mayor seguridad jurídica, pero ha pedido no olvidar "las cosas buenas" de la actual legislación que han permitido que más del 80 % de los españoles hayan adquirido su vivienda.

Este porcentaje sólo lo supera Eslovaquia en la Unión Europa, donde la media es que el 61 % de la población viva en una vivienda de su propiedad, y está muy por encima del 59 % de Francia o el 44 % de Alemania, ha explicado el banquero en rueda de prensa.

Y eso se debe a la actual legislación hipotecaria, que el Gobierno quiere actualizar, y es una muestra más de que el sistema bancario español es "muy competitivo", lo que se traduce en que el coste de las hipotecas en España esté claramente por debajo de la Unión Europea.

En el caso de BANKIA (BKIA.MC ) Goirigolzarri ha recordado que el banco ofrece tanto hipotecas a tipo variable como fijo y, aunque cada cliente elige cuál prefiere, él a un amigo suyo le recomendaría que se endeudara a tipo fijo porque ahora los tipos de interés están en un momento históricamente bajo.

Al margen de las hipotecas, las pymes españolas también se financian a un coste menor que el resto de las pymes europeas, incluidas las alemanas, a pesar de que allí el coste de financiación del propio país es menor que el de España.

Por todo ello, Goirigolzarri ha reflexionado sobre la mala reputación del sector, un tema que le preocupa especialmente, porque considera que "la banca no puede ser el chivo expiatorio" de todo.

"Si la banca no es rentable, no puede incrementar su cartera de crédito, no puede financiar la economía y ésta no crece", ha advertido, por lo que, en su opinión, es muy importante el sistema financiero para el país.

Aún así, ha admitido que "por supuesto" hay cosas que mejorar.

