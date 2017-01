Bankia gana 804 millones de euros en 2016, un 22,7% menos que en el ejercicio anterior

¿¿ Bankia ?? No me consta ¿ existe de verdad ? ¿ Y Caja Madrid ? ¿ Existió alguna vez ? o es mera imaginación mía ¿ Las Black ? ¿ no es todo un invento ? Si las hubo ,nadie hizo uso de ellas ¿ Para qué ? ¿quién quiere pagar o sacar dinero con una tarjeta ? Todo es falso ...menos alguna cosa