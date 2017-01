Oliu defiende que las cláusulas suelo de Banco Sabadell son legales y transparentes

El presidente del banco en contra de reformar la Ley Hipotecaria...

... "gracias a ella los españoles tienen su piso en propiedad"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, durante los resultados // Foto de EFE

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha defendido que "las cláusulas suelo hechas por el Sabadell fueron transparentes y al ser transparentes, son válidas", aunque ha precisado que la entidad está "abierta" a negociar "caso a caso" con los clientes", planteando medidas como la conversión de su tipo de interés variable en tipo fijo. Además, ha subrayado que el sistema hipotecario español es "muy bueno", gracias a él "los españoles tienen su piso, han podido ahorrar y tienen un grado de seguridad jurídica muy elevado". l Banco Sabadell gana 710 millones, un 0,3% más, tras dotar las cláusulas suelo

Banco Sabadell ha precisado hoy que ha dotado un total de 410 millones de euros para hacer frente a la sentencia sobre las cláusulas suelo, pero ha insistido en defender que las cláusulas de este tipo que incluía la entidad en sus hipotecas son "legales" y "válidas", porque fueron "transparentes".

En la presentación de los resultados del banco en 2016, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha explicado que la entidad solo dotará 410 de los 490 millones de riesgo máximo calculado porque hacen referencia a las cláusulas suelo que quedan "vivas", es decir, excluyendo créditos morosos y otras circunstancias.

Con estos argumentos, Oliu ha indicado que, con estos 410 millones dotados, el Sabadell considera que deja "zanjado" y "muerto" este riesgo, si bien ha insistido en que no cree que llegue a usarse toda esta dotación.

Menos beneficio

Oliu ha asegurado que sin las dotaciones por las cláusulas suelo, el beneficio del Sabadell habría rondado los 800 millones de euros en 2016, frente a los 710,4 obtenidos.

"Las cláusulas suelo hechas por el Sabadell fueron transparentes y al ser transparentes, son válidas", ha asegurado Oliu, que aún así ha comentado que el banco está "abierto" a negociar "caso a caso" con clientes que tuvieran cláusulas "válidamente constituidas", planteando medidas como la conversión de su tipo de interés variable en tipo fijo. Y Oliu ha dejado claro que, hasta ahora, no ha habido sentencias firmes contra las cláusulas suelo incluidas por el Banco Sabadell.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Jaume Guardiola, ha explicado que, tras la sentencia europea sobre las cláusulas suelo, el banco se ha visto obligado en el último trimestre del año a realizar una "dotación adicional" por las suelo por valor de 130 millones de euros. El director financiero del banco, Tomás Varela, ha explicado que las cláusulas suelo más habituales de las hipotecas del Sabadell estaban entre el 2,5 y el 3%.

Nueva Ley hipotecaria

Ante la reforma reforma de la Ley Hipotecaria que estudia el Gobierno para evitar los problemas que están generando las cláusulas suelo, Oliu ha asegurado que "no hace falta" cambiar la ley porque la normativa española "es bastante buena, por no decir muy buena".

"Gracias a ella España se ha desarrollado, los españoles tienen su piso, han podido ahorrar y tienen un grado de seguridad jurídica muy elevado", ha declarado Oliu, que ha defendido también "los buenos efectos sociales" que ha tenido la actual legislación.

El directivo ha reconocido que la banca ha podido cometer estos últimos años algunos errores o llevar a cabo malas prácticas de forma puntual, pero ello no ha de dar lugar a toda una reforma de la ley que regula el mercado hipotecario en España.

"No se puede pretender cambiar las leyes ante casos concretos. Hay problemas sociales que no son consecuencia de la ley hipotecaria. Intentemos solucionar los problemas sociales, pero no hace falta cambiar la ley hipotecaria", ha añadido.

PUBLICIDAD