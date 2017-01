Dancausa (Bankinter): "No somos los banqueros avaros de Mary Poppins, sino un financiador de sueños"

Financiadores de pesadillas. Uno quiere algo o lo necesita y no tiene dinero. Quiere abrir un negocio, tener una vivienda en propiedad o simplemente un capricho y no tiene dinero, así que tiene que acudir a uno de estos trápalas, no me digan que no es una pesadilla. Mucha tiene que ser la necesidad o el deseo para que yo pise la casa de uno de estos,..... y la nómina me la ven porque me obligala ley..... así que ustedes tienen mi dinero, juegan con él, comprando bonos griegos, por ejemplo, y si quiero disponer de él, haciendo una transferencia por ejemplo, ustedes me cobran,.... y eso puede aportar valor,....¿a quién?.