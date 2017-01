Bankinter ve un despropósito el regocijo general por las sentencias contra la banca

Madrid, 26 ene (EFE).- La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha dicho hoy que el "regocijo general" que están despertando las diferentes sentencias contra la banca es un "despropósito", ya que el sector financiero español "es esencial" en el sistema económico del país.

"Me preocupa el clima tan negativo que hay contra la banca" y que se transmita la imagen de que somos "avaros, que sacamos el dinero a la gente". "No creo en esa banca. Creo en la banca que ayuda a financiar los sueños de la gente", ha dicho Dancausa en relación a las continuas sentencias que se están dictando en contra del sector financiero por la venta de diferentes productos como las cláusulas suelo.

Durante la presentación de los resultados de 2016, la consejera delegada de BANKINTER (BKT.MC )ha añadido que "transmitir que la banca es perversa por naturaleza es algo que ya pasó, y vieron que no era bueno, y se corrigió, pero ahora ha vuelto".

"La alegría que despiertan las sentencias contra la banca no viene solo por personas resentidas contra el sector o aquellas que tienen conflictos", ya que es "generalizada" según ha criticado Dancausa, que ha pedido que no se trate a todos los bancos por igual, ya que todos no son iguales.

"El sector financiero se ha equivocado, se hicieron cosas mal, pero hay que diferenciar, ya que fueron las cajas las que tuvieron problemas". "La banca ha pagado con creces sus errores", ha insistido Dancausa.

En este sentido, y preguntada por si ve necesaria la reforma de la ley hipotecaria, Dancausa ha añadido que además del regocijo general que despiertan las sentencias contra la banca, hay otros focos de preocupación sobre los que se debería hacer una reflexión como la proliferación de los negocios de reclamaciones.

Al respecto ha dicho que si la reclamación se convierte en algo más sustancioso que las hipotecas, "quién será el valiente" que dará este tipo de créditos, según Dancausa, que también ha advertido de que "es peligroso alterar las reglas del juego a mitad del partido", ya que "dinamita la confianza" y puede llevar a muchas personas a dejar de invertir en un sector cuya seguridad jurídica no es como debiera.

"En Bankinter no tenemos cláusulas suelo", pero este es un tema importante que nos afecta como sector, ha manifestado Dancausa, que sobre las hipotecas multidivisas que tenía el banco -dejó de hacerlas en 2009- ha dicho que el número de demandas es muy controlado.

Además, ha precisado que la mayoría de clientes que las contrataron, de perfil medio-alto, sabían lo que firmaban, por lo que ante las demandas que se puedan presentar, el banco defenderá su postura, ya que piensa que las cosas se hicieron bien de forma general.

No obstante, ha reconocido que si el banco se equivocó, se corregirán los errores.

Por último, y preguntada por si la entidad cambiará las condiciones de las hipotecas, ha dicho que no, ya que las cláusulas sobre los gastos de formalización "son transparentes y los clientes saben a que atenerse".

