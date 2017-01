Bankinter obtiene un resultado récord de 490 millones en 2016, el 30,4% más

Yo personalmente tenia en bankinter una cuenta corriente me ofrecieron pasarla a cuenta nomina cumpliendo unos requisitos que cumpli totalmente y luego me dijeron que no me abonaban nada de intereses porque no habia firmado el cambio de cuenta, Tenia yo total conifanza en mi gestor personal en Teruel Carlos Calvo y yo pensaba que lo habia firmado y sino lo firme es porque me engañaron.



Asi ya pueden tener beneficios ofreciendo lo que no cumplen.