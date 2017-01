La factura máxima de las cláusulas suelo se eleva a unos 5.000 millones

Lo de este gobierno es de traca.... como es posible que prefieran ayudar a la banca , antes que a los consumidores.... no lo entiendo.... somos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo y sus pensiones... no entiendo cómo se puede votar a un partido que solo mira su propio interés y de sus amigotes y no por la necesidad de un país.... pido que no voten más a estos que no saben gestionar....