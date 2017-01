Facua alerta de la opacidad de los bancos en la cesión de créditos a terceros

La organización de consumidores Facua ha alertado hoy de la opacidad con la que las entidades bancarias operan con los créditos personales e hipotecarios de sus clientes.

En un comunicado, Facua ha informado de que lleva tiempo detectando que los bancos, casi siempre sin informar al usuario, deciden de forma unilateral en determinados casos vender o ceder tanto créditos personales como préstamos hipotecarios que el consumidor había contratado con ellos.

En el primero de los casos, Facua ha comprobado cómo entidades que no tienen relación con el consumidor (en algunos casos, con domicilios sociales fuera de España), y con las que el cliente no ha firmado contrato alguno, reclaman deudas a los afectados debido a que, cuando estos reclaman al banco, la sucursal les comunica que no atiende sus peticiones por haber vendido su deuda.

En cuanto a los créditos hipotecarios, el hecho de conocer si por parte del banco se ha cedido la deuda a un tercero, puede ser fundamental para el consumidor que padezca graves problemas económicos, ya que las entidades no suelen informar a los usuarios de que sus préstamos han sido cedidos o transferidos.

