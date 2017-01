La banca, ante un aluvión judicial por todas las cláusulas de las hipotecas

PROPUESTA



Cambiar el artículo de la ley de emprendedores para que cambie de 500.000 euros a 150.000 la inversión inmobiliaria para que los extranjeros obtengan el permiso de residencia permanente, como se hizo en un principio para otorgar la residencia a los extranjeros, el cambio de 150.000 a 500.000 euros no ha beneficiado nada al propietario de primera o segunda vivienda a mi entender.



Quita hipotecaria del 20% vivienda habitual como mínimo para ajustar el valor real hipotecario al de mercado actual de mercado, sobre todo para aquellas personas víctimas de los tremendos sobreprecios de la vivienda en los años del boom inmobiliario. Dará lugar a un aumento del consumo al reducir la cuota hipotecaria de las familias y facilitara la posterior venta de la propiedad.



Los bancos deberían respetar en la subrogación hipotecaria en la vivienda habitual el interés pactado en primera instancia y no ser cambiado hasta 4 veces más alto como pasa en la mayoría de las ocasiones.



Eliminación total de las cláusulas suelo y las de interés demora a todas las hipotecas.



Eliminación de la deuda hipotecaria ha todos los que han sido desahuciados de su única vivienda.



Reducir al mínimo todo tipo de gasto administrativo que suponga la venta de la vivienda.



Derecho a Dación en Pago para vivienda habitual para todas las viviendas adquiridas entre los años 2002 a 2008 del boom inmobiliario



Aaaa y UN PROCESO EXTRAJUDICIAL JUSTO Y URGENTE para la devolución del dinero de:



Clausula suelo, Gasto de formalización de hipoteca, etc.