La ley hipotecaria se reformará para evitar que haya cláusulas abusivas

El Gobierno reformulará la Ley Hipotecaria para evitar en el futuro la alta conflictividad desatada en este tipo de préstamos por culpa de condiciones contractuales declaradas nulas, por opacas, en los tribunales, siendo su máximo exponente las cláusulas suelo. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, desveló ayer que el núcleo de la reforma será "incrementar de manera notable la transparencia" para prevenir dudas o confusiones y que el cliente sepa perfectamente qué contrata.

"Lo que vamos a hacer es incrementar la transparencia para que el consumidor, para que el deudor hipotecario, tenga conocimiento tanto formal, como de fondo, de lo que contiene el contrato", explicó a preguntas de los medios de comunicación antes de intervenir en el foro anual del Spain Investors Day.

Los cambios se introducirán con motivo de la transposición de una directiva europea, poniendo el acento tanto en el proceso previo a la firma de la hipoteca como en el contrato mismo, y atajará una situación singular. Quizá la más evidente se da en las cláusulas suelo donde el Tribunal Supremo, posteriormente avalado por la corte de Luxemburgo, ha reconocido que son condiciones legales, incluso adecuadamente recogidas y redactadas en los contratos que ha ido anulando.

Pero lo que ha determinado sus resoluciones contrarias en varios bancos es que fallaron en la comercialización y el cliente desconocía a qué se arriesgaba si el euríbor, como posteriormente ocurrió, caía a plomo; es decir, que son cláusulas abusivas por nada claras u opacas.

Los topes hipotecarios, sin embargo, no son el único criterio que tumban los jueces. Una sentencia reciente de un tribunal de Barcelona bendice, por ejemplo, la cancelación de la hipoteca con la simple entrega de la vivienda, con un argumento parecido: que la exigencia de responsabilidad personal o la obligación de devolver el resto de la deuda no cubierto con la dación en pago es nula, al no haberse negociado con el cliente, sino que venía impuesta por el banco en el contrato.

El índice hipotecario IRPH o los gastos notariales y registrales son, por distintas razones, otros requisitos o criterios hipotecarios que inundan los juzgados, como en su día lo fueron los intereses de demora o el redondeo del tipo de interés.

Guindos desveló que informará de esta reforma en el próximo Consejo de Ministros, al que prevé llevar y previsiblemente aprobar el nuevo mecanismo de arbitraje para que los bancos devuelvan el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo consideradas abusivas.

Negociación obligatoria

La banca dispondrá de un máximo de tres meses para analizar la queja planteada por el cliente sobre topes al euríbor y ofrecerle una solución, conforme al Real Decreto Ley que regulará el sistema. El mecanismo será voluntario y gratuito para el ciudadano, al que no se le exigirá que haya llevado su caso previamente a los tribunales ni que su contrato haya sido declarado nulo.

Si decide reclamar, la entidad estará obligada abrir el procedimiento y buscar una solución negociada, con independencia de que el cliente opte después por ir a los tribunales en caso de disconformidad con la propuesta de pago ofrecida. Fuentes al corriente del proceso, indicaron que las nuevas reglas exigirán a la entidad seguir el procedimiento y protocolo, incluso aunque considere que sus topes hipotecarios son claros y legales.

Es esperable, en cambio, que la entidad encuentre incentivos en satisfacer la reclamación si siente que perderá el litigio para ahorrarse costes y el quebradero de cabeza que acarrea el proceso judicial. "Se establece un cauce, un camino alternativo al judicial, para que los consumidores puedan cobrar lo antes posible, lo que en su caso haya sido un cobro indebido por consecuencia de una cláusula suelo declarada inválida", explicó el ministro.

Según cálculos oficiales, existen 1,5 millones de hipotecas topadas y la banca se enfrenta a devoluciones por hasta 4.000 millones de euros en un escenario de máximos.

Durante su intervención, Guindos reconoció también que el escenario base con que trabaja el Frob en la privatización de BMN es su fusión con Bankia, porque debe maximizar la recuperación de ayudas y las sinergias de esta operación elevan su valor, con independencia de que otra entidad pueda adquirirla si mejora dicha valoración.

