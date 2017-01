Los bancos sólo pagan a las familias un 0,12% por los depósitos a plazo

vamos a ver a los que van de listos.. como sextercios... te dan 0.12% y el IPC sube un 0.5% por listo tu dinero vale a numeros gordos 0.5-0.12= 0.38% menos... eso si no paga impuestos pero tienes menos...



si coges una empresa del ibex mientras no vendas ni ganas ni pierdas tienes las acciones que tengas... pero si te da un 2% bruto y suponiendo una retencion del 25% tendan un 1.5% de interes que qutado el 0,5% de IPC resulta que has ganado neto 1%



si he pagado impuesto pero soy un 1% mas rico y tu no pagas impuestos pero eres 0,38% mas pobre



eso es la filosofia de la izquierda... me opongo a todo, me quejo de todo, que malo son los bancos, que malo son los impuestos (y luego son los que mas los suben)... total que su superioridad moral son mas pobres en este caso un 0,38%