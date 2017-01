Bankia formará a sus empleados en el asesoramiento a clientes sobre servicios de inversión

Bankia ha lanzado un plan de formación y certificación profesional para 5.500 empleados de la organización con el fin de anticiparse a la entrada en vigor de la directiva comunitaria MiFID II, en enero de 2018, una directiva que persigue que los profesionales que proporcionen información y asesoramiento a clientes sobre servicios de inversión cuenten con la adecuada cualificación.

Según ha informado la entidad, la formación está encaminada a que cada uno de estos empleados obtenga la certificación profesional de Experto en Asesoramiento Financiero, otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), y el título universitario de Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero, concedido por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

El plan está dirigido, entre otros colectivos, a directores, subdirectores, gestores y técnicos de la organización, todos aquellos profesionales entre cuyos cometidos se encuentre el asesoramiento y la información de productos financieros a clientes.

Los cursos, que serán impartidos por la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros, se realizarán a lo largo del primer semestre de este 2017, comenzando este mes de enero y concluyendo en julio. De este modo, el banco se adelanta cinco meses a la entrada en vigor de MiFID II. Constarán de 114 horas de formación repartidas en 12 módulos.

Un programa en dos fases

El programa consta de dos fases: una de preparación, de 24 semanas, y una fase de certificación, de seis semanas adicionales, que estará enfocada a preparar el examen de certificación. Se combinará la formación presencial con la formación online.

Estos empleados se unirán a los más de 450 profesionales de la entidad previamente certificados para MiFID II, básicamente a los asesores financieros de las Oficinas Plus+ (especializadas en asesoramiento) y los gestores de banca privada, que durante 2016 han realizado cursos para obtener el certificado de EFA (European Financial Advisor) emitido por la EFPA (European Financial Planning Association).

Bankia destaca que estos títulos certifican "la idoneidad profesional" para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada y servicios financieros orientados al cliente individual.

Por ello y una vez concluya esta fase del plan de formación, en torno a 6.000 profesionales contarán con certificados independientes que les acreditarán a nivel europeo como profesionales cualificados para realizar labores de asesoramiento y/o de información sobre servicios financieros a particulares.

"Excelencia" en el asesoramiento financiero

El director de Formación de Bankia, José Ignacio Mora, ha afirmado que esta iniciativa es "una apuesta" de la entidad por la excelencia en el asesoramiento financiero, "para cumplir con los máximos niveles de transparencia, eficiencia y protección del cliente".

La entidad responde así al interés de sus clientes, "que demandan a sus asesores una formación más global y continuada que les permita mejorar los servicios financieros que prestan", añade Mora.

El plan de formación de Bankia se completará en 2018, dado que la normativa MiFID II ofrece un periodo de cuatro años desde su entrada en vigor para la cualificación de los profesionales financieros. Será entonces cuando se extienda al resto de la plantilla de la red comercial de la entidad que necesiten estar acreditados para realizar su labor profesional.

Una vez transcurrido este plazo de cuatro años, los profesionales del sector que no cuenten con la acreditación adecuada para MiFID II no podrán realizar labores de asesoramiento e información de productos financieros a particulares, por lo que la formación para la obtención de los títulos acreditativos es también una apuesta de Bankia por aumentar la empleabilidad de estos profesionales.

