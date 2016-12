El PSOE presentará su propia ley para las cláusulas suelo si el Gobierno no obliga a los bancos

En la imagen el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez.

El PSOE está dispuesto a presentar en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley para obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo en las hipotecas si el Gobierno no aprueba un decreto ley que, además de ser de obligado cumplimiento para las entidades, sea gratuito para los ciudadanos e impida que se les apliquen quitas. ¿Cómo lo resolverá la banca? Resarcirá a los hipotecados en metálico o con rebajas de la deuda

Así lo ha desvelado el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, en una entrevista en Antena 3. A su modo de ver, el código de buenas prácticas que el Ejecutivo prevé analizar este viernes para promover la devolución del dinero, sin obligar a los bancos, "es pensar que el lobo es un cordero".

Jiménez ha puesto en duda la disposición de los bancos a devolver ese dinero "de buena fe y voluntariamente", teniendo en cuenta que "llevan años resistiéndose y lo han peleado en los tribunales". Después de la sentencia del Tribunal Supremo que decretó la devolución de las cantidades pagadas desde 2013, la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó la retroactividad total de la nulidad de esas cláusulas.

El PSOE ya avisó el jueves de que no apoyará el real decreto que previsiblemente aprobará este viernes el Gobierno e insiste en reclamar un procedimiento de mediación extrajudicial, de cumplimiento obligado por las entidades financieras, gratuito para los usuarios y que haga que "bajo ningún concepto" se les puedan imponer quitas en las cantidades.

Los socialistas quieren también que todo ello se regule en un decreto ley. "Si no viene en esos términos, desde el PSOE vamos a poner en marcha si es preciso, una proposición de ley en el Congreso para que eso se regule de la manera más ventajosa para los ciudadanos", ha avisado. Ciudadanos sí alcanzó este jueves un acuerdo con el PP sobre su código de conducta.

El PP no quería subir el SMI

Jiménez ha aprovechado para defender que, en lo que va de legislatura, el PSOE no está actuando al lado del PP, sino, en muchos casos, "en contra". Es más, ha asegurado que incluso acuerdos a los que han llegado ambos partidos, como la subida del salario mínimo o la derogación de la LOMCE (la ley educativa que ha tildado de ejemplo de "darwinismo social"), son cosas que "el PP no quería" pero que "no ha tenido más remedio" que aceptar.

Después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy sea constructivo y de acuerdos, Jiménez ha dicho coincidir con él en asumir que "la posición del PSOE es absolutamente determinante para que salga adelante cualquier tema".

Así, ha dejado claro que cuando no haya acuerdo con el PP podrán "poner de acuerdo al resto de la Cámara para derogar todo aquello que, viernes negro tras viernes negro, aprobó la mayoría absoluta del PP". Eso, ha dicho, es lo que harán para "derogar la reforma laboral", de la mano de los sindicatos y armando una mayoría en el Congreso.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, ha vuelto a pedir al Gobierno que "no yerre el tiro" y negocie su aprobación con "la parte conservadora" del arco parlamentario.

