Italia sale al rescate de Monte dei Paschi: destina 20.000 millones para sus bancos en apuros

Bueno esto va por la banca en general,sus CEO y sus superjefes del me subo sueldo,cotizaciones,bonus y demas aunque la entidad presente quiebra desde hace años y digo quiebra porque ya saben ademas lo que dice el Tribnal supremo europeo sobre las hipotecas y la clausula suelo.....en definitiva ya no son años anteriores con beneficio para esas entidades ni subidas de sueldo ni mas bonus ni mas de vete tu saber que.....retrocedan a todos esos años anteriores en todo eso porque ustedes no ganaron,perdieron......los que llevaban ese negocio quebrado si se nacionaliza no pueden seguir gobernandolo..ahora es del pueblo italiano