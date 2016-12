Las cláusulas suelo en 10 claves: las reclamaciones se pueden extender a hipotecas ya amortizadas

No quisiera dejar de recordar a todas aquellas personas que perdieron sus casas por no poder pagar sus hipotecas con cláusula suelo, siendo desahuciadas y que ahora muchas de esas viviendas están siendo ocupadas por ocupas que no pagan nada, ni tan siquiera los servicios básicos, por no hablar de los impuestos, IBIS, etc..



Y sobre todo, a aquellas personas que no aguantaron la presión y decidieron quitarse la vida.



CRISIS, S.A., participada por Bancos y políticos