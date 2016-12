Reacciones a la sentencia del Tribunal de la UE contra las cláusulas suelo

¿Penalizará a las nuevas hipotecas? Podrían encarecerse para compensar

Políticos y consumidores celebran que el TJUE haya corregido al Supremo

La sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por cláusulas suelo en sus hipotecas con retroactividad ilimitada no ha dejado indiferente a nadie.

Los bancos, gravemente afectados con la sentencia reaccionaron con caídas en bolsa y tanto políticos como asociaciones de consumidores se han pronunciado sobre el tema. ¿Y ahora qué? ¿Encarecerán las nuevas hipotecas los bancos afectados para devolver el dinero a los clientes?

Una sentencia "justa"

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el sistema bancario español es "solvente" y puede hacer frente a las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre cláusulas suelo, por la que se obliga a los bancos a devolver a los clientes el importe extra cobrado por estas cláusulas desde que comenzaron a aplicarse.

De Guindos ha señalado que "hay que acatar" la sentencia por respeto al ordenamiento jurídico, a pesar de que tendrá "unas consecuencias que hay que aceptar".

Además, el ministro ha señalado que, de haber estado en vigor la modificación del Gobierno de las normas hipotecarias a principio de 2013, "no se habría producido ese problema".

Desde los pasillos del Congreso el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, celebraba que la justicia europea obligue por fin a la banca a devolver todo lo cobrado a los afectados por cláusulas suelo. "Es una buena noticia", resumía, "ha habido muchos excesos por parte de la banca que ahora deben ser compensados".

También celebraba la noticia el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Toni Roldán. "Por fin se hace justicia, por fin se deja de privilegiar a algunos en beneficio de la inmensa mayoría. Es una buenísima noticia y esperemos que pronto las familias puedan recuperar su dinero", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los contratos de la banca tienen que ser transparentes, y que si no se hacen bien las cosas y se generan este tipo de engaños, "el sector tiene que pagar lo que le toque".

"Se ha machacado a la población más vulnerable por parte de las entidades financieras con la connivencia de las instituciones", decía el diputado de Podemos Rafael Mayoral. "Ya basta, lo que toca es cumplir la ley, y dejar de proteger a los amigos privilegiados", concluía.

Desde CCOO su secretario general Ignacio Fernández Toxo afirmaba que lo que tendrán que pagar los bancos es "perfectamente asumible" ya que se trata de hacer justicia ante un abuso anterior y espera que la banca no utilice este fallo como "coartada" para seguir recortando empleo en el sector.

Las organizaciones de consumidores lo celebran

El presidente de la Asociación de Usuarios de Banco, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha celebrado la sentencia, la cual considera que "restaura el Estado de Derecho tras 10 años de abusos de la banca", y ha pedido que la devolución se resuelva de manera "colectiva" e incluso "negociada".

En una rueda de prensa, Pardos ha acusado a las entidades bancarias de demostrar "un carácter criminal y corrupto" y le ha demandado "que no sean sinvergüenzas y demuestren arrepentimiento", recordando que la macrodemanda interpuesta por la asociación engloba a todos los bancos. "Todos han sido condenados", ha reiterado.

Pardos ha mostrado su preocupación por la reacción de las entidades bancarias, ya que considera que "ya están insinuando que harán ir a todos a los tribunales" y que "harán sufrir a los consumidores con que no se cobrará inmediatamente".

En este sentido, ha señalado que Adicae y los consumidores son "razonables" y que la negociación sin llegar a los tribunales "sería un paso para restaurar la confianza" y "quedar bien" con sus clientes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaude la sentencia que considera justa ya que los consumidores no deben pagar las malas prácticas de la banca. De hecho la organización ya impulsó una petición al Parlamento Europeo con 70.000 firmas de ciudadanos que fue admitida a trámite, para que se aplicara efectivamente la normativa comunitaria y los afectados pudieran recuperar todo su dinero.

Ante la contundencia del fallo la OCU pide que las entidades devuelvan de oficio las cantidades cobradas indebidamente. No obstante y mientras se espera la reacción de la banca, la OCU ayudará, como hasta ahora, a todos los afectados a demandar este abuso si no tuvieran más remedio que acudir a la vía judicial; eso sí, sabiendo ahora que van a recuperar todo su dinero.

Facua-Consumidores en Acción también considera que la sentencia del TJUE es "fantástica" para los consumidores y "hace justicia", según indicó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. "Aplicándose el marco normativo comunitario, era obvio que el resultado iba a ir en esta dirección. Hay que devolver el dinero desde el minuto uno y desde el primer céntimo si se defrauda al consumidor", indicó. Para Sánchez, resulta "muy correcto" que la Justicia europea "corrija al Tribunal Supremo" y su "sentencia aberrante" en la que "perdonaba" a los bancos con el objeto de "evitar un riesgo sistémico", con lo que no tendrían que "devolver lo robado".

Ahora, "Facua emplaza a los bancos a que devuelvan los miles de millones defruadados en las hipotecas y, si no lo hacen, vamos a batallar en los tribunales como venimos haciéndolo en los últimos años", afirma la organización, que realiza un llamamiento a los usuarios para que "se lancen" a reclamar las cantidades indebidamente cobradas.

¿Penalizará las nuevas hipotecas?

Para el jefe de estudios de Idealista Fernando Encinar "sin duda son buenas noticias para los afectados por las cláusulas suelo, pero no lo son tanto para aquellos que tenían en mente contratar una hipoteca a corto plazo". Encinar prevé que "las entidades financieras afectadas, que no son todas, se verán abocadas a incrementar los diferenciales a los que firman los nuevos préstamos con el objetivo de cubrir los 'gastos extra' que supondrá esta sentencia, mientras que aquellas a las que no les afecta los incrementarán, aunque más suavemente, para mejorar su cuenta de resultados aún manteniendo sus precios por debajo de sus competidores".

