La automoción aragonesa aboga por un plan renove para sustituir vehículos diésel

Eva Sereno Zaragoza

El presidente del Cluster de Automoción de Aragón, Benito Tesier, ha afirmado que poner un impuesto al diésel no soluciona el problema de la contaminación. Abogan por la renovación del parque circulante español –que es de los más antiguos de Europa-, y por no demonizar el diésel, que es menos contaminante que la gasolina. Aunque en Aragón no se prevén importantes afecciones, en España más de 40.000 empleos dependen de este sector.

"Trasladar el problema al usuario del vehículo es una solución recaudatoria que no soluciona el problema", ha afirmado Benito Tesier en relación al impuesto sobre el diésel anunciado por el Gobierno de España y que podría costar al consumidor alrededor de tres euros mensuales.

Una medida que no es la solución porque "por pagar más por el combustible no se contamina menos", ha añadido el presidente del Cluster CAAR, quien ha incidido en que el problema real es la renovación del parque de vehículos, que es de los más antiguos de Europa con una media de 12 años frente a los ocho de los coches europeos.

En España, en la actualidad, hay 18 millones de vehículos diésel, que suponen el 56% del parque circulante, y el 80% de las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos están vinculados con 400.000 coches antiguos.

"A los 18 millones de usuarios hay que darles una solución y acompañarles en este problema. Si las normativas son más exigentes, hay que renovar el parque circulante. La solución pasa por la renovación de la tecnología y no por los impuestos, que lleva a recaudar más, pero no a solucionar el problema", ha afirmado.

Una apuesta por la renovación que ya se ha trasladado a la administración, observándose hasta el momento sensibilidad del Ministerio de Industria, además de anunciarse la creación de una mesa de automoción para abordar el problema.

El diésel contamina menos

Tesier ha criticado que se intente demonizar el diésel porque tampoco forma parte de la solución. "La administración no debe poner el problema en el combustible, sino en la tecnología de propulsión de ese combustible. Se confunde al usuario", quien puede rechazar ahora en su decisión de compra la opción del diésel por los mensajes que se están difundiendo desde la administración. De hecho, las previsiones de vehículos de ventas de diésel ya están bajando.

Este descenso se está produciendo a pesar de que los nuevos coches diésel, al tener la homologación Euro 6, contaminan menos que uno de gasolina: 20% menos de emisiones de CO2.

Para Tesier, los mensajes que se lanzan desde la administración deben cuidarse porque de este sector dependen 40.000 empleos y España "es la principal potencia en fabricación de diésel (un millón de motores diésel se producen en el país). Nos estamos haciendo un flaco favor. Las plantas tienen que adaptarse a ese cambio y no es tan sencillo". En el caso de Aragón, la incidencia se prevé menor porque la automoción no tiene centrada su actividad en la fabricación de motores diésel.

Además, se ha estado apostando desde hace años en el país y en Europa por esta tecnología con inversiones de 10.000 millones de euros a nivel nacional y de 40.000 millones de euros a nivel europeo.

"Nos parece bien descarbonizar las ciudades, pero ordenadamente y acompañando al sector y con renovación tecnológica. Hay que ser prudentes y tomar medidas sensatas" –ha afirmadoTesier-, quien ha añadido que la industria debe adaptarse a los retos futuros para que luego el consumidor pueda decidir si quiere un coche eléctrico, híbrido o "ir en monopatín", entre otras opciones de movilidad.