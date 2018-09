El Gobierno central presentará a final de año la Agenda de Digitalización del Sector Agroalimentario

Europa Press Zaragoza

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, ha anunciado que el ministro del ramo, Luis Planas, presentará a final de año la Agenda de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y Del medio Rural.

Así lo ha manifestado durante la inauguración en Feria Zaragoza del I Fórum Smart Agro, organizado por la editorial Interempresas Media y la agencia Saviat, del grupo Nova Ágora, un evento asociado a la Feria Internacional de Maquinaría Agrícola (FIMA) 2020, y al que han asistido unas 160 personas. La capital aragonesa ha sido la primera ciudad donde se celebra.

El objetivo de la Agenda de Digitalización del Sector Agroalimentario es lograr una Agricultura 4.0 en España, para lo que, según Bombal, "estamos un momento propicio", un ámbito de la economía "que ya es puntero, pero que requiere mucho trabajo para eliminar barreras" que todavía existe en los ámbitos económico, legislativo, técnico y formativo.

La directora general ha asegurado que si bien el sector es "líder internacional", "hay que trabajar con realismo" y superar los obstáculos para culminar esa tranformación digital, que contribuirá a "revertir" la despoblación que sufre el medio rural mediante la "generación de condiciones de empleo y vida adecuadas".

Isabel Bombal ha opinado que todas las Administraciones públicas han de ser capaces de dar al sector la relevancia que tiene y reconocer sus logros y su potencial. En este punto, ha indicado que ya existen líneas de ayudas para la innovación, tanto en el ámbito nacional, con una partida de 57 millones de euros, como autonómico, en este último caso vinculadas a las políticas de desarrollo rural.

Asimismo, ha comentado que la futura PAC también intensificará el apoyo a la innovación para la transformación digital y el impulso a la agricultora 4.0 y en políticas de I+D+i para el próximo periodo de programación está prevista una partida de 10.000 millones de euros al sector agrario y la bioeconomía, algo que "va a influir definitivamente en esta transformación digital".

Bombal también ha anunciado que en octubre se publicarán en la web de la Red Rural Nacional las conclusiones del Grupo Focal de Digitalización y Big Data en el Sector Agroalimentario y en el Territorio, creado el año pasado y formado por 38 expertos, cuyo trabajo ha sido el germen para el desarrollo de la Agenda de Digitalización del sector. "La agricultora inteligente ya es presente, pero tiene que ser mucho más a futuro", ha sintetizado la directora general.

Apoyo al sector

El director de Feria Zaragoza, Rogelio Cuarián, ha remarcado que desde esta institución "siempre vamos a estar apoyando al sector agroalimentario, es parte de nuestro ADN". Ha recordado que sus instalaciones acogen importantes certámenes en este ámbito, como la FIMA, y además promueven y dar soporte a otras actividades, como este Fórum.

Respecto a la digitalización de la agricultura, ha precisado que ya en la última edición de la FIMA "se percibió como ha evolucionado la tecnología y digitalización en el equipamiento y la maquinaria del sector" y como ejemplo ha citado el tractor cien por cien autónomo que presentó una de las firmas expositoras, "algo impensable hace unos años", que, incluso, "se anticipa a la legislación" ya que en Europa no está autorizado, aunque sí en países como Japón.

"Los equipamientos que tiene el sector están en la frontera del conocimiento y la digitalización es hoy en día lo que está haciendo desarrollar más la tecnología", algo que "no solo va a mejorar la productividad y los resultados, sino que va a incidir en la seguridad y el resto de ámbitos vinculados con la agricultura", ha afirmado el director de Feria Zaragoza.

Eficiencia y sostenibilidad

El director del Área Agroalimentaria de Interempresas Media, David Pozo, ha explicado que el objetivo de esta jornada es mostrar al productor "las ventajas que tienen las nuevas herramientas que le dan las nuevas tecnologías" ya que "permiten ahorrar en fertilizantes, productos fitosanitarios y en riego".

Según ha detallado, el ahorro económico en productos fitosanitarios para el tratamiento de las plantas y en fertilizantes puede ser de entre un 30 y 40 por ciento, además de que las nuevas herramientas, como los sensores dispuestos en los campos de labor y otros equipos, detectan también las necesidades de agua de los cultivos, ajustándolas según las zonas de la explotación.

Estos sistemas pueden por si mismos dispensar los nutrientes o tratamientos que requieren las plantas o lo animales o avisar al agricultor a través de teléfono móvil o una tablet, ha apuntado David Pozo. También ha mencionado los drones "que desde el aire permiten detectar las zonas de las parcelas donde se necesitan unos tratamientos o incluso en grandes epxlotaciones aplicarlos".

El director del Área Agroalimentaria de Interempresas Media ha sostenido que la digitalización de la agricultura interesa cada vez a más empresas, no solo del ámbito tecnológico, sino también del Big Data que ya los datos que se obtienen son susceptibles de ser tratados y obtener diferentes aplicaciones según zonas y cultivos

Producir más y con menos impacto

El director general de Gradiant Centro Tecnológico de Telecomunicaciones TIC y presidente del grupo de trabajo 'Smart farming and food security' en la Alianza por el Internet de las Cosas, Luís Pérez, ha subrayado que las tecnologías digitales son una de las palancas en las que el sector se va a tener que basar para "producir el doble de alimentos que hoy en día, pero con la mitad de impacto ambiental".

A su entender, la "alianza" entre la producción agraria y la tecnología es la que va a permitir "dar un salto cualitativo y cuantivativo" para atender la mayor demanda de alimentos que va a haber en los próximos 30 años, en un escenario de cambio climático y cuando el sector pierde trabajadores "porque es difícil sobrevivir en el campo viviendo de la agricultura y ganadería".

La automatización de tareas y la sensorización del campo y de los animales, junto a otras tecnologías, va a hacer posible "obtener información para tomar las decisiones más acertadas destinadas a aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental, caminando así hacia la sostenibilidad del sector", ha esgrimido.

Pérez ha añadido que para hacer llegar esta transformaciones a las pequeñas explotaciones "donde es difícil hablar de grandes inversiones tecnologícas" hay que apoyarse en las ayudas públicas, entre las que ha mencionado la PAC, que ha de ser "un instrumento para facilitar que esta revolución digital llegue por igual a todos y no se creen diferencias entre países y actores con más recursos frente a los que tienen menos".

Por su parte, el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Sevilla, Manuel Pérez-Ruiz, ha informado de la puesta en marcha este curso 2018-2019 del Máster de Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria, destinado a ingenieros agrónomos.

Según ha expuesto, se ha creado ante la ausencia de este perfil profesional, de forma que se completará su formación agrónoma con conocimientos de robótica, sensores y otros instrumentos tecnológicos para la maquinaría agrícola, así como en modelos de negocio.

En este punto, Pérez-Ruiz ha asegurado que "muchas empresas no están teniendo el éxito que esperaban en la agricultura de precisión, a pesar de tener un buen producto tecnológico porque no han sabido crear un modelo de negocio en el sector agro, donde los cambios son más paulatinos y no se puede extrapolar modelos de otros sectores".

El profesor ha incidido en que "no vale solo con tener sensores" en los campos, sino que hay que saber interpretar la información para que esta "permita la toma de decisiones".