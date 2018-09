El PP pide modificar el Impuesto de Plusvalía en Zaragoza

Eva Sereno Zaragoza

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado la propuesta de ordenanzas fiscales presentada por Zaragoza en Común al considerarla perjudicial para el comercio, aparte de no contemplar ninguna modificación en el Impuesto de Plusvalía.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado el proyecto de ordenanzas fiscales que dio a conocer Zaragoza en Común (ZEC) porque "cada propuesta de ordenanzas de Santiesteve es una lotería fiscal, que acaba perjudicando a algún colectivo. Este año, le ha tocado al comercio".

Pero esta afección no es la única causa por la que el PP se ha mostrado crítico con la propuesta de ordenanzas fiscales sobre la que, además, ha anunciado que no apoyará. Los populares han puesto el foco en el Impuesto de la Plusvalía sobre el que no se ha incluido ningún cambio en la propuesta de ZEC, siendo "el impuesto más injusto que hay en el consistorio zaragozano".

De hecho, la falta de modificación de este Impuesto de la Plusvalía es uno de los principales motivos por los que el PP no respaldará las ordenanzas fiscales de Zaragoza en Común, ya que a su juicio se tenía que haber realizado una "modificación significativa" de la plusvalía semejante a la que se ha aprobado en las Cortes de Aragón por los partidos políticos en relación al Impuesto de Sucesiones.

"El Impuesto de Sucesiones en el Ayuntamiento de Zaragoza se llama Impuesto de la Plusvalía y es muy difícil de explicar que el PSOE se coma las ordenanzas sin modificarlo", ha afirmado Jorge Azcón.

Para conseguir modificar el Impuesto de la Plusvalía, Azcón ha mostrado su disposición a dialogar con el resto de los grupos porque "presentaremos una proposiciones normativa para que no se dé la contradicción de que haya hijos que no paguen sucesiones por heredar un piso en Zaragoza, pero sí paguen la plusvalía".

El portavoz del PP se ha mostrado confiado en que los socialistas abandonen esa "contradicción" para acabar con el "atraco" que supone el Impuesto de la Plusvalía en la capital aragonesa en situaciones de mortis causa.

Durante su intervención para valorar la propuesta de ordenanzas fiscales de Zaragoza en Común, Azcón también ha hecho alusión al IBI. En este sentido, ha indicado que la propuesta para 2019 es una "rectificación en toda regla, que da la razón al PP tras haber duplicado el IBI a miles de garajes de Zaragoza".