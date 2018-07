Diez profesiones para tener un empleo hoy mismo

Eva Sereno Zaragoza

En la comunidad aragonesa, las empresas están teniendo dificultades para encontrar determinados perfiles profesionales que, además, son muy demandados. De hecho, la incorporación es inmediata. Además, existen oportunidades para trabajar de forma eventual, sobre todo ahora para el verano, como para desarrollar una carrera en el sector porque hay vacantes que permiten tener estabilidad laboral.

Y esta situación se produce, sobre todo, "porque lo que sucede es que la demanda no se corresponde con la oferta, sobre todo, con la formación que se cursa o que se ofrece en Aragón". Esto lleva a que "alrededor del 10% de las vacantes no se cubran", según ha explicado Herminia Lombarte, directora de Adecco en Zaragoza, a elEconomista.es

Este escenario se corresponde principalmente con perfiles de FP en los que las titulaciones que se ofrecen o las que más se cursan por parte de los estudiantes "no se ajustan a lo que el mercado laboral demanda. Se ponen medidas, pero se siguen estudiando otras materias".

De hecho, aunque en España la FP no ha estado bien vista y las familias preferían que los jóvenes estudiasen una titulación universitaria, "se está cambiando. En Aragón, los centros de FP está haciendo un trabajo importante", pero que sigue sin ser suficiente para cubrir la demanda de puestos de trabajo por lo que se necesita una mayor relación o unión entre la formación y las empresas. También son necesarios más alumnos en FP. No obstante, esta situación no es algo exclusivo de la formación profesional, sino que también se detecta en algunas titulaciones universitarias.

Además, hay que incidir en una mayor sensibilización de los trabajadores para que se formen de forma continuada. "Tenemos que tener todos esta sensibilidad e inquietud porque la formación es continua. Lo vemos cada día".

Y, ¿qué perfiles son los más demandados por las empresas y para los que hay carencia de talento?Principalmente, se concentran en el sector de la automoción, industrias del sector del metal, logístico, IT, ventas y call center. A ellos se suman el agrario, sobre todo, en provincias como Huesca y Teruel por las particularidades de su estructura económica y el mayor peso de este sector de actividad en sus economías.

Tornero, fresador, soldador, técnicos de mantenimiento y operarios especializados son profesiones con incorporación prácticamente inmediata en el sector de la automoción e industrial. "Vemos que, desde hace dos años, la automoción tira mucho y se van a necesitar más contrataciones en este sector y también en otros que impulsa como la logística. En cuanto se mueve la automoción, se mueve la logística. Son las vacantes que más cuesta cubrir".

Para ocupar estos puestos de trabajo, se demandan perfiles de FP relacionados con las áreas de automoción, electricidad o electrónica entre otras y que sepan manejar tornos o algunas herramientas que se utilizan en las empresas de este sector. Estos perfiles pueden recibir un salario anual de entre 22.000 y 28.000 euros, según la categoría y la empresa en la que se trabaje.

Carretilleros, chóferes y conductores son los perfiles con más demanda en el sector de la logística, que están más impulsados por ese mayor dinamismo de la automoción. En estos casos, se precisa que tengan conocimientos de gestión de almacén, radiofrecuencia, se sepa manejar la carretilla o se tenga agilidad para preparar pedidos, entre otras cualidades. Los salarios pueden oscilar entre los 18.000 y 22.000 euros anuales.

Comerciales y teleoperadores para call center ofrecen también una incorporación al empleo prácticamente inmediata. Aunque inicialmente se puede pensar que no se precisa una cualificación específica, lo cierto es que en los últimos años se observa una "especialización del comercial" en las áreas en las que va a trabajar como tecnología, agroalimentario, automoción... Además, tanto para ventas como para teleoperadores se demandan perfiles con diversas competencias entre las que figuran la resiliencia y la orientación a resultados. El salario varía entre los 24.000 y los 30.000 euros.

El sector agrario ofrece también oportunidades laborales, aunque aquí principalmente la carencia de profesionales se corresponde por la realización de un trabajo que puede definirse como "muy duro", lo que conlleva tener que recurrir a trabajadores de otras regiones e, incluso, del extranjero. Además, el salario también es otra de las barreras para la incorporación de profesionales, ya que se sitúa entre los 12.000 y 18.000 euros.

Programador Informático es otro de los perfiles más demandados por las empresas y el único del listado en el que se requiere principalmente titulación universitaria, aunque puede haber también algunas oportunidades para quienes hayan finalizado sus estudios de FP en este campo. Aquí, sobre todo, se buscan perfiles que conozcan bien los lenguajes de programación. El salario, de media, es de entre los 18.000 euros y 35.000 euros, en función de si es perfil junior o senior, entre otros factores.