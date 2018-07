La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza pide explicaciones por la querella por presunta prevaricación a todo el Gobierno de ZEC

Europa Press Zaragoza

Las reacciones han sido diversas tras conocerse la presentación de la querella. Desde el PP no se descarta nada, mientras desde CHA se considera inédita la imputación de todo un gobierno.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que "no descarta nada", tras conocer querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, en la que acusa a todo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de cometer el presunto delito de prevaricación por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.

Miguel Ángel Portero presentó una querella el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza en la que acusa al alcalde, Pedro Santisteve, y al resto del miembros del Gobierno de ZEC de prevaricación administrativa en el cambio de estatutos de Ecociudad derivado de la decisión de cambiar la proporcionalidad de la representación plenaria en los consejos de administración motivado por una interpretación de la Ley de capitalidad.

También se querella por el cese de su cargo como gerente de la sociedad Ecociudad, además de que el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales, según ha publicado este viernes Heraldo de Aragón.

La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información al Ayuntamiento.

"El PP, en esta situación política, no descarta nada de nada y cuando llegue el momento haremos lo que creamos que tengamos que hacer", se ha limitado a enfatizar Azcón. No obstante, la moción de censura no se podría presentar a menos de un año de las elecciones.

A su parecer, se traga de la "crisis más grave" después de que los grupos de la izquierda de PSOE y CHA calificaran de golpe a la democracia lo ocurrido con las sociedades municipales, pero cuando se analizaron las distintas posibilidades, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, "salvó al alcalde y dijo que el PSOE no barajaba que Santisteve dejara de ser alcalde".

Crisis institucional

Tras recalcar que el PP no descarta ninguna iniciativa política, Azcón ha apuntado que "hoy tiene que responder Lambán porque frente al golpe a la democracia, el PSOE no ha querido hacer nada efectivo y no va a querer quitar a este alcalde; lo puso y va a mantenerlo hasta las elecciones de mayo de 2019. Más claro agua".

Asimismo, ha subrayado que se trata de la "crisis institucional más grave que se recuerda en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo el Gobierno investigado por prevaricación, que es un delito relacionado con la corrupción no se había vivido nunca y en ninguna gran ciudad de España. Todo el Gobierno, con alcalde a la cabeza, investigado por un delito relacionado con la corrupción, como es la prevaricación", ha reiterado.

Su impresión es que esta situación ahonda en un ambiente que "no era bueno, sino extremadamente complicado" y ahora "hace que sea irrespirable y no puede continuar en esta situación". Según Azcón, la legislatura "está perdida", pero se corre el "serio riesgo" de que, los meses que restan, ZEC le haga "más daño a la ciudad".

Asimismo, ha observado que todo lo que dijo ZEC referente a transparencia era "sencillamente mentira". "Santisteve llegó hablando de paredes de cristal, pero ha hecho un ejercicio de opacidad que no se recuerda. Se sabe que está siendo investigado por corrupción a través de los medios de comunicación y no por su transparencia".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que "si el alcalde tuviera coherencia, se aplicaría la ética que ha pedido a los demás".

Google

En rueda de prensa, ha buscado en Google la frase 'Podemos pide dimisión por corrupción' y ha localizado varias informaciones en las que la formación morada pide las dimisión de alcaldes de España y cargos electos investigados por prevaricación.

Ha invitado a los ciudadanos a que entren en el buscador de Internet para comprobar las peticiones de Podemos. "Los que venían a darnos lecciones de coherencia y hacer de la política algo nuevo hacen lo contrario", ha esgrimido.

Por eso, le ha preguntado al alcalde si piensa dimitir y si va a ser coherente "con todo lo que ha pedido su partido en otras autonomías".

Asimismo, ha querido saber si el PSOE va a respaldar al alcalde "investigado por corrupción en el Ayuntamiento de Zaragoza porque los socialistas sentaron a Santisteve en el sillón, pero hoy el Ayuntamiento está sumido en la confusión" y ha reclamado conocer si los socialistas lo van a seguir manteniendo.

Imputación inédita a todo el Gobierno

La concejal del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Leticia Crespo, ha destacado que es "inédito" que todo el Gobierno municipal "esté imputado por prevaricación", tras la querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, contra los nueve miembros del equipo de gobierno por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.

"Veremos como se desarrollan los trámites judiciales, pero lamentamos la situación", ha dicho Leticia Crespo, para añadir que siente "mucha pena por todo lo que está pasando y toca pedir disculpas a los zaragozanos".

Estas disculpas las ha hecho extensivas a quienes han confiando en que votando a ZEC se iban a hacer las cosas de forma diferente, "pero ha sido volver a la vieja política que tanto criticaban".

En rueda de prensa, Crespo ha recordado que ZEC "habla de dimisiones, cuando hay algún indicio de prevaricación" para aseverar que "solo tenían como objetivo" con el cambio de representación en las sociedades municipales del pasado 9 de febrero "cargarse a una persona, cuestionar su profesionalidad y quitarla de su puesto".

"Prevaleció esa actitud pueril y han preferido cargarse a una persona que les resultaba incómoda por cambiar la gestión de una ciudad de 700.000 ciudadanos", ha sintetizado la concejal de CHA.

Conocer la querella

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido conocer la querella en la que el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, acusa a todo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de cometer el presunto delito de prevaricación por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.

"Es urgente que den una explicación a los ciudadanos porque no es normal que los nueve miembros del equipo de gobierno estén investigados; es absolutamente anormal y debería comparecer hoy mismo el alcalde, Pedro Santisteve, y dar alguna explicación".

Puesto que el alcalde ha pedido asistencia letrada para todos los miembros del gobierno, Ranera ha dicho que "si tienen derecho a ser defendidos por la asesoría jurídica, la oposición tiene derecho a conocer la querella y volver a las sociedades, como dice el acuerdo de principio de legislatura".

En rueda de prensa, Ranera ha lamentado que ZEC "utilizó la Ley de capitalidad para cambiar los estatutos de las sociedades de las que nos echaron por un Gobierno autoritario, sectario y absolutamente falto de transparencia y democracia".

A sus parecer, es "lamentable" que Alberto Cubero, como miembro del Gobierno, presentara esta semana un decálogo de transparencia en Ecociudad, cuando "desde el pasado junio están los nueve imputados y no lo contaron a los concejales; ocultaron, una vez, más información y engañaron a la ciudad".

Convocar la Junta de Portavoces

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Casañal, ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que convoque a la Junta de Portavoces tras conocer la querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, en la que acusa a todo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de cometer un delito de prevaricación por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.

"Están citados como investigados en un proceso que afecta a Ecociudad y lamentamos que nos enteremos por los medios de comunicación", ha comentado Casañal.

El concejal de Cs le ha pedido por carta al alcalde que convoque la Junta de Portavoces extraordinaria para que aclare las consecuencias de este proceso y que intente devolver la democracia al Ayuntamiento. "Que sea consciente de que gobernar a cualquier precio no es válido para la democracia y por eso tiene que devolver la representación a las sociedades", ha dicho el concejal.

También ha pedido que remita a la oposición la información que trasladará al juzgado y conocer las consecuencias porque "podría haber una inhabilitación de los nueve consejeros de ZEC y eso es grave".

Chantaje

Casañal ha recordado que esta semana el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal Alberto Cubero, "intentaba hacer chantaje al PSOE y CHA para recobrar Ecociuad sabiendo que estaban siendo investigados".

"Lamentamos con contundencia que por culpa de decisiones del alcalde Zaragoza se vea en primera portada de los medios de comunicación y desprestigiando la imagen y marca de la ciudad" y también "lamentamos que su decisión de ocultar información y su soberbia ante las decisiones a adoptar repercutan en negativo sobre la ciudad", ha esgrimido el concejal de Cs.

En rueda de prensa, ha calificado de "curioso" las "prisas" del alcalde "por echarnos de Ecociudad y conseguir su objetivo, que era tener el control de la sociedad municipal".