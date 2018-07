El 73% de las empresas aragonesas no encuentran candidatos para ocupar sus vacantes

Eva Sereno Zaragoza

El 61,1% de las empresas aragonesas quiere contratar empleados en los próximos meses. Sin embargo, el 73% no encuentra los candidatos idóneos. Unos porcentajes que son más elevados que en el conjunto de España, según se recoge en los resultados del sondeo de Educa 2020, la Fundación AXA y GAD3, que ha contado con la colaboración de CEOE Aragón. Un estudio en el que se constata también que la formación no va de la mano de las necesidades productivas de las empresas. De hecho, se demandan profesionales de FP, que pueden encontrar trabajo mañana mismo, frente a universitarios. Además, la universidad no está bien valorada por el tejido empresarial. Y la hora de contratar, las empresas aragonesas prefieren hombres que mujeres.

Las empresas aragonesas son las más optimistas de España en materia de empleo. El 61,2% de las compañías en Aragón -el porcentaje más alto en el territorio nacional-, tiene previsto contratar en los próximos meses frente al 47,1% en España. Además, el 34% prevé mantener la plantilla (47% de media en España) y solo el 4,8% cree que tendrá que reducir personal (6% en el conjunto de España).

Son unos planes de contratación para los que las empresas aragonesas encuentran dificultades para encontrar a los candidatos idóneos. En concreto, en la comunidad aragonesa el 73% de las compañías afirma que tiene dificultades para contratar, porcentaje que también se sitúa por encima de la media española (63%) y es el tercero más elevado en España tras Baleares (82%) y País Vasco (76%), según se recoge en el sondeo de Educa 2020, la Fundación AXA y GAD3, que ha contado con la colaboración de CEOE Aragón y que ha realizado con una muestra de 2.5000 empresas. De Aragón, han participado 157 empresas.

En concreto, el 90% de las empresas aragonesas asegura que estas dificultades para contratar se centran en la falta de candidatos, así como en la falta de competencias técnicas (85%), falta de experiencia (82%) y falta de habilidades de empleabilidad (55%).

Los perfiles que más cuesta encontrar a las empresas aragonesas son técnicos especializados (64%), así como mandos intermedios (15%) y técnicos junior (11%). En menor medida, se requiere mano de obra no cualificada (8%) y directores de departamento (1%).

Unos datos que ponen de manifiesto que "las necesidades productivas de las empresas no van de la mano de la formación. Ahí hay que incidir", ha explicado el presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, durante el acto de presentación de este sondeo.

Esta situación no es nueva en la comunidad aragonesa, donde ya se ha venido alertando de la falta de talento y de su fuga, y que también se produce de forma generalizada en España. "Nuestro foro comenzó hace siete años. Intentamos convencer a docentes y familias de que no vamos muy bien con lo que estamos haciendo. El 60% de los jóvenes trabajará en profesionales que ahora no existen y, con los estudios a los que aspiran, no se va bien", ha añadido Fernando Jáuregui, presidente de Educa 2020.

De hecho, en la comunidad aragonesa, la mayor demanda no se concentra en los titulados universitarios, sino en Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior. El 29,1% de las empresas afirma que precisa profesionales formados en FP de Grado Superior, mientras que el 13,4% demanda perfiles de FP de Grado Medio. Por el contrario, solo el 31,7% necesita incorporar titulaciones universitarios y el 25,9% perfiles de Bachillerato.

La demanda de FP, entre ambos niveles formativos, concentra el 42,5%, ofreciendo importantes oportunidades de empleabilidad. "Se garantiza un empleo inmediato y bien retribuido", ha añadido Fernando Jáuregui, quien ha incidido en la necesidad de cambiar la concepción social que se tiene de este tipo de estudios, que están denostados en el seno de las familias -se prefiere que los hijos sigan itinerarios formativos convencionales con una titulación universitaria-, y también desde el punto de vista social.

Qué demandan las empresas

Entre los perfiles profesionales más demandados por las empresas en Aragón, destacan los formados en FP en áreas de mecánica, electricidad y electrónica e instalaciones y mantenimiento, mientras que en los estudios universitarios se imponen las ingenierías (33%), economía y empresa (22%) e informática (18%).

A la hora de contratar, en Aragón se observa brecha de género, que es más acentuada que en el conjunto de España. De acuerdo con el sondeo, las empresas aragonesas se decantan por contratar hombres, ya que el 50% reconoce que ha contratado más varones que mujeres en el último año (38% en España). Solo el 27% afirma que contrata más mujeres (35% en el territorio nacional) y el 23% contrata por igual (27%).

Pero esta falta de demanda de puestos de trabajo y cualificación de los empleados puede ser mayor de cara al futuro porque solo el 56% de las empresas considera que tiene perfiles en su compañía que se pueden adaptar a su futura demanda de empleo frente al 63% de España.

Esfuerzo en formación

Ante la falta de unión entre demanda y formación de los trabajadores, el 81% de las empresas aragonesas opta por invertir tiempo y dinero en tener que formar a los trabajadores.

De hecho, con frecuencia (42,7%) se recurre a esta vía o bien a la promoción interna (31,5%). En menor medida, se captan perfiles de otras empresas (21,1%) y la FP Dual que solo es utilizada por el 3%. Un porcentaje este último que, para elevarse, se tiene que conseguir que las empresas tengan más tamaño o "buscar sinergias entre ellas para que puedan acceder a la FP Dual", ha afirmado Fernando Callizo.

A esto se suma la mala percepción generalizada en España de la formación en la Universidad. Y es que tan solo el 39% considera que la universidad ofrece una formación suficiente a los estudiantes.

Además, a la hora de abordar las competencias clave en los jóvenes, las empresas afirman que "pincha" en sentido de la iniciativa y espíritu de empresa y en el conocimiento de lenguas extranjeras, entre otras.

Por el lado de los jóvenes, el sondeo refleja que a la hora de pensar en su empleabilidad, valoran sobre todo del puesto de trabajo las condiciones económicas (60%), el horario flexible (54%), el ambiente de trabajo (43%) y la estabilidad laboral (42%).