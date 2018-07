Cospedal será "implacable" contra la corrupción y defenderá "la honorabilidad de tanta gente buena" del PP

Europa Press Zaragoza

La exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, precandidata a la Presidencia nacional del PP, ha advertido este domingo en Zaragoza de que será "implacable" contra la corrupción y contra quienes vayan a la política "a enriquecerse". También ha dejado claro que defenderá "la honorabilidad de tanta gente buena" del PP.

Ha protagonizado un acto con decenas de militantes y dirigentes del PP Aragón, entre otros el presidente regional, Luis María Beamonte, y el presidente provincial de Zaragoza, Javier Campoy, en la sede autonómica de los populares aragoneses, con motivo de la campaña de primarias.

Cospedal ha dicho que será implacable "se llame como se llame, caiga quien caiga y venga de donde venga", aunque también defenderá "la honorabilidad de tante gente buena" del PP y ha lamentado que, en estos asuntos, "hay distintas varas de medir", en alusión al PSOE.

La precandidata ha reconocido que "algunos nos han engañado y humillado", en alusión expresa a la corrupción, y ha indicado que "no se puede explicar" que "algunos venían a robar", quienes se deben ir "fuera", puntualizando que en el PP "la inmensa mayoría son gente buena".

Ha criticado al Gobierno de España de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que gobierna "gracias a los independentistas y a Bildu, que está también en La Moncloa", añadiendo que es el primer presidente que no ha ganado antes unas elecciones generales, aunque "las manos las tiene muy bonitas".

"Va a hacer bueno a Zapatero", ha dicho Cospedal, asegurando que Sánchez ya ha realizado "el primer pago al PNV y, seguramente, a Bildu" al plantear su Gobierno el acercamiento de presos terroristas de ETA a prisiones del País Vasco y hablar sobre posibles beneficios penitenciarios y excarcelaciones.

Dolores de Cospedal ha afirmado que "muchos han dado la vida por defender la libertad" frente al terrorismo y que "hubo víctimas y verdugos", agregando que hay que enseñar la verdad, que ETA "no se ha disuelto", sino que "hemos terminado con ella".

La precandidata se ha quejado, por otra parte, de la actitud de Pedro Sánchez hacia los independentistas catalanes, criticando que ante la petición de que los "golpistas" sean trasladados a prisiones catalanas y la actuación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo central se ha limitado a decir "que Torra se tiene que callar para no generar tensión".

Ha urgido a "no ceder a los chantajes" y "no dar cuantas más cosas mejor a quien nunca se va a contentar con nada", avisando de que el Gobierno catalán "no tiene buena voluntad".

Asimismo, ha hecho notar que, durante la negociación de la moción de censura, Pedro Sánchez entregó la dirección de TVE a Pablo Iglesias (Podemos), "una vergüenza", augurando que la formación morada utilizará la cadena pública de televisión para hacer "propaganda marxista, comunista" y generar "odio".

"TVE no puede ser objeto de cambio", ha proclamado De Cospedal, quien ha recalcado que "no podemos callar, de esto tenemos que hablar" y que el PP se opone con todas sus fuerzas, exigiendo a los demás partidos que se posicionen.

Primarias

En el ámbito orgánico, ha pronosticado que "de este proceso --de primarias-- saldremos mejor de lo que hemos entrado" y ha aseverado que los populares están "dispuestos a ganar las elecciones" autonómicas, municipales, europeas y generales.

Dolores de Cospedal ha prometido que, si pierde las primarias, estará "detrás de esa persona", de quien las gane, y ha considerado que "no puede haber grietas", sino que a partir de la celebración del Congreso el PP debe ser "una piña" porque "primero es el partido", de ahí su lema "Primero el PP".

La precandidata se ha mostrado convencida de que el PP "tiene que representar al centro-derecha español sin ningún complejo y con rotundidad". Ha expresado que "nuestro partido es un instrumento fundametal para España" y que "ocurra lo que ocurra tenemos que salir unidos, fortalecidos" para ofrecer a todos los españoles "ese partido de centro derecha reformista que es el PP".

Dolores de Cospedal ha apostado por "ofrecer a los españoles un partido para transformar la realidad, para ayudar a los españoles a tener una vida mejor", asegurando que cuando el PP ha gobernado a España le ha ido mejor, mientras que cuando gobierna el PSOE, deja España "hecha trizas". A su juicio, con la moción de censura "han echado al mejor presidente de la democracia española: Mariano Rajoy".

"Mucha gente necesita recuperar la ilusión", ha continuado Cospedal, quien ha animado a "aprender de los errores, recuperar a la gente que perdió la confianza en nosotros", subrayando que "el PP es su casa", la de la unidad de España y el patriotismo constitucional.

Ha observado que "sin valores no hay victoria y sin principios no se ganan las elecciones", para poner de relieve que el PP es "inimitable". Ha manifestado que "tenemos que escuchar a nuestros militantes" y ha propuesto crear un Consejo Nacional de Juntas Locales para que puedan hablar directamente con la dirección nacional "si a alguno se le han subido los humos".

Por otra parte, ha lamentado que "no hemos sabido" comunicar con los catalanes y ha abogado por incorporar "savia nueva", tras lo que ha resaltado que Nuevas Generaciones del PP es la organización juvenil más importante de España.

"No somos un partido de televisión, somos un partido de gente, de calle, de pueblos", ha proseguido, planteando que para ganar "hacen falta tres cosas: convicción, proyecto y apoyos". "Esto no va de cargos ni de división", ha agregado.

Ejemplaridad

También ha intervenido en el acto Luis María Beamonte, quien ha señalado que el PP Aragón es, también, la casa de Dolores de Cospedal y que es el partido de José Atarés, Gustavo Alcalde, Manuel Giménez Abad y Luisa Fernanda Rudi.

Beamonte ha dicho que no debe haber "ningún problema" en afrontar unas primarias, aunque sí ha comentado que generan "tensión" e "intranquilidad". En su opinión, el PP es "ejemplar" en sus procesos internos.

Javier Campoy ha enfatizado que el PP es el partido "de los corazones azules" y que Cospedal es "una buena candidata". Ha afirmado que la fe no mueve montañas pero el PP sí tiene que "mover al de las gafas", en referencia a Pedro Sánchez.