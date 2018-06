Las claves para invertir con éxito en una startup

Eva Sereno Zaragoza

Las startups están en el punto de mira de muchos inversores. De hecho, en la actualidad, hay más demanda que oferta para realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, elegir la startup más adecuada no siempre es fácil. Además, el inversor debe ser consciente de que es una inversión que conlleva importantes riesgos. Pese a ello, es posible conseguir una rentabilidad atractiva e invertir en estas empresas de forma exitosa.

Y, para invertir con éxito en una startup, lo primero que hay que tener claro es que "no tienes que invertir en una startup", según ha explicado Javier Megías, CEO de la plataforma de inversión Startupxplore que tiene una red de más de 10.000 inversores a nivel internacional, quien ha participado en la jornada 'Lo que siempre quisiste saber sobre la inversión en startups y nadie te ha contado', que ha sido organizada por Ecosistema Más Empresa de Ibercaja y la Fundación Ibercaja en Zaragoza.

"Soy muy crítico con esto. Para invertir en una startup con cabeza, lo primero es tener la voluntad", además de ser "muy sensato porque son inversiones de alto riesgo y alto potencial de retorno. El riesgo es cierto y el retorno es potencial", ha añadido Javier Megias en declaraciones a elEconomista.es

Con independencia de la motivación del inversor -ya sea conocer un sector puntero o la satisfacción de aportar experiencia y conocimiento-, lo cierto es que este tipo de inversiones siempre tiene una expectativa financiera por lo que la inversión debe realizarse "haciendo una aproximación sistemática, sensata, deliberada y con cabeza".

Además, "no hay que intentar coger un trozo demasiado grande de la compañía. Esto no va de coger el trozo más grande, sino el trozo de la tarta que se va a hacer más grande".

Un aspecto que es clave porque "si coges un trozo demasiado grande puedes matar a la compañía porque dejará de ser sostenible", ya que los emprendedores irán perdiendo participación en la compañía, llegando a tener entre un 15% ó un 20% de ella tras varias rondas de financiación. Esto, a su vez, podría derivar en que, "cuando lleven trabajando 16 horas al día y haya un problema, dirán que la compañía no es suya".

Principales claves para invertir

Pero, además de estos conceptos básicos para realizar una inversión, también hay que fijarse en una serie de aspectos clave para determinar en qué startup se va a depositar el dinero:

1.- Equipo: una de esas claves más importantes es el equipo, que debe estar "bien balanceado", es decir, que tengan experiencia en marketing, negocio, tecnología... además de conocimiento sectorial del mercado que "van a atacar y tener la resiliencia necesaria, que es una de las cualidades más importantes del emprendedor". Es decir, ser como el junco, que se flexiona, pero sin romperse. También es importante que el equipo esté bien coordinado y que su motivación no sea "pegar un pelotazo. Yo huyo del pelotazo porque, en un periodo de diez años, es imposible pegar un pelotazo".

2. Mercado: el inversor debe fijarse a su vez en que la startup esté en mercados que tengan capacidad de hacerse suficientemente grandes porque en el plazo de la inversión, de entre 4 y 7 años -a veces puede llegar en España hasta los 10 años-, la compañía tiene que ser capaz de multiplicar por diez su tamaño.

3. Actividad: también es recomendable fijarse en que la startup tenga productos que satisfagan las necesidades reales de los clientes.

4. Buena gestión: el inversor debe tener evidencias de que la compañía está bien gestionada, siendo importante hacer un buen análisis financiero, legal y de producto, aparte de disponer de métricas y evidencias que "digan que el mercado está adoptando eso. Es lo que se llama tracción. Buscamos compañías que estén traccionando y que sus métricas de negocio puedan llevar a una decisión de inversión".

Principales riesgos de la inversión

Sin embargo, a pesar de prestar atención a todos estos aspectos, es conveniente saber que se corren riesgos. "Este es un activo en el que no valen minimizar las pérdidas, sino maximizar las ganancias. Esto es muy importante entenderlo porque no vale buscar las compañías que menos mal pueden ir".

Y, ¿qué riesgos se corren? El primero de ellos es la pérdida de capital porque hay una alta probabilidad de que la inversión no salga bien. De hecho, las estadísticas señalan que nueve de cada diez inversiones no sale bien. Pero estos datos se deben analizar con más detalle porque no siempre la inversión fracasa, sino que más bien no se obtiene la rentabilidad deseada porque, además, se habría obtenido un mayor rendimiento con otro tipo de inversiones.

"Quiere decir que son fracasos en inversión. De esas nueve startups, dos o tres acaban cerrando con el paso del tiempo y entre tres o cuatro se convierten en malas inversiones. Son compañías que están en beneficios o van a llegar al beneficio, emplean... pero no crecen tanto como para que alguien la vaya a comprar. Esto quiere decir que me quedo secuestrado como accionista. Es un fracaso a nivel de rentabilidad porque, como mucho, me pagarán un poquito de dividendos y, obviamente, no es muy rentable dado el riesgo asumido. Pero no es el fracaso de la compañía, que genera valor y empleo".

Además, está el riesgo de la liquidez. Son compañías que no cotizan en ningún sitio. "Si por ejemplo compras una acción del Santander, hay una cosa que se llama mercado continuo en el que puedes venderla pero, si compras una acción de una startup, no hay ningún tipo de mercado", al menos, hasta que otra vez se vaya a comprar la compañía. Aparte, nadie tiene la obligación de comprar la participación en la startup.

Y otro de los riesgos más importantes es la pérdida de control porque se compra una parte pequeña de la compañía. Muchos inversores tratan de solucionar esta situación poniendo algunas condiciones, pero "no para dominar la compañía", sino para que se les pida la opinión ante determinados eventos como, por ejemplo, que se pueda producir una subida salarial de los CEOs desorbitada o un cambio de actividad en la empresa.