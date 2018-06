Los trabajadores del sector del comercio se movilizan de nuevo contra la apertura en domingos y festivos

Europa Press Zaragoza

Los sindicatos FeSMC UGT, CCOO Servicios y OSTA han entregado este miércoles a los zaragozanos, en el Paseo de la Independencia de la capital aragonesa, unos folletos informativos en el marco de su campaña contra la apertura de los comercios en domingos y festivos y han exigido al Ejecutivo aragonés que anule las aperturas en estos días.

En declaraciones a los medios de comunicación, una cajera de una gran superficie comercial, en representación de CCOO, Inma Esteban, ha recordado que existe una jornada lo suficientemente amplia como para poder comprar de lunes a sábado y de 9.00 a 22.00 horas.

Los trabajadores del sector del comercio "luchamos por la conciliación familiar", ha indicado, al advertir de que si se trabaja un domingo o festivo "a veces, y solo a veces, te dan un día de fiesta, pero no sirve de nada tener un martes de fiesta cuando toda tu familia tiene fiesta el domingo".

Asimismo, ha advertido de que se dijo que con la apertura en festivos aumentaría la contratación, pero "no se ha contratado a más personal laboral, al contrario, cada vez estamos menos gente y ya ni siquiera nos lo pagan, pero no reivindicamos que nos lo paguen bien, es que no queremos trabajar los festivos, a nadie le gusta trabajar los festivos gratis", ha dicho tajante.

En este punto, Esteban ha agregado que el convenio del sector indica que hay un día de fiesta compensatorio a la semana, en la semana anterior o posterior, pero en el caso de los tiempos parciales si una persona trabaja cuatro horas y le dan un día de fiesta en una jornada en la que trabajaría siete horas "ya no es que no paguen, es que nos cuesta dinero trabajar".

Internet

Ha indicado, además, que muchas personas acuden a los centros comerciales "a pasear", para observar que estas superficies "no incitan más que al consumo". Por ello, estos trabajadores han llamado a los clientes y consumidores a poner fin "a la pescadilla que se muerde la cola" porque ni no acuden no abrirían sus puertas los centros comerciales.

"Queremos concienciar al cliente para que no venga a comprar ni a pasear, porque el que tu vengas a pasear un domingo o festivo quiere decir que yo lo tengo que trabajar gratis", ha aseverado, una situación que afecta a 35.000 trabajadores.

Por su parte, en representación de UGT, José Antonio Hermosilla, ha observado que existen alternativas para no comprar en los centros comerciales en festivos, como la venta por Internet, y ha lamentado que "se está fomentando un ocio en el consumo por el que la gente se dedica a ir a los centros comerciales con los niños e irse a comer, algo que pueden hacer perfectamente en los centros hosteleros que hay en el centro de la ciudad o en los barrios".

Ha exigido al Gobierno de Aragón que aplique "el artículo 71.25 del Estatuto de Autonomía que le otorga competencias exclusivas para regularizar los horarios comerciales y para que elimine la prerrogativa de abrir domingos y festivos", ha concluido.