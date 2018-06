El Plan de Franquicias 2018 impulsa la creación de 20 enseñas

Las 20 empresas han finalizado la formación para continuar su actividad con el modelo de franquicia dentro de este plan en el que, en sus siete ediciones, han participado 125 compañías.

Las empresas han finalizado la formación dentro del Plan de Franquicias 2018 en cuya edición destaca la presencia de sociedades de Huesca –han participado seis-, y de Teruel (cuatro).

En concreto, en esta edición del programa han participado las empresas 123 Llave, Sport Up, Autius, New Link Education, You Talk, AP Social Media, Vitalpiscina, Dfincas, Auxidomicilio, Scott Miller, Minivinci, Semonia, Jaula de Grillos, Mentalpage, Efenar, Sixty Home, Punto Carne, Cocoroom, Vea Global y Tecnobio.

El personal directivo de estas empresas ha recibido formación, que se ha impartido durante 35 horas, participando además en todas las actividades que se llevan a cabo dentro de este plan, que tiene por finalidad impulsar la creación de nuevas empresas franquiciadoras y consolidar y expandir las ya existentes en Aragón.

Por ejemplo, también se han desarrollado cinco sesiones de prácticas en las que franquiciadores de éxito nacional e internacional como Neck&Neck y FoodBox aportaron su experiencia a los asistentes, quienes igualmente pudieron conocer el funcionamiento de otras empresas como Panishop y Martin Martin y recibir sesiones de mentoring, entre otras acciones.

Todas ellas, en primer lugar, tuvieron que superar el "diagnóstico de prefranquiciabilidad" para analizar la viabilidad de cada modelo de negocio en el formato de franquicia.

El programa está impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), cuyo director gerente, Ramón Tejedor, ha manifestado que "la franquicia ocupa un papel importante en el conjunto de la economía aragonesa" y no solo por las propias empresas aragonesas franquiciadoras, sino también porque más de un 5% de las enseñas que operan en el territorio nacional tienen el sello de origen aragonés.

En este plan, en sus siete ediciones anteriores, han participado 125 empresas, habiéndose creado 28 franquicias. En la actualidad, en la comunidad aragonesa hay 47 enseñas de las 912 que tienen actividad a nivel nacional (5,15% del total estatal), teniendo un impacto directo de 8.000 puestos de trabajo.

Por sectores de actividad, destacan Hogar, Restauración, Comercio en general y Alimentación, que suponen el 55% del total de enseñas. No obstante, se observan nuevas tendencias como la creación de franquicias de servicios especializados, formación y equipamiento deportivo.

El programa cuenta con la colaboración de la Asociación de Franquiciadores de Aragón (AFA), la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la Federación de Empresarios y Comercio y Servicios de Zaragoza (CEOS) y Torre Village ZIR.