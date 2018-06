Lambán mantendrá el acuerdo alcanzado sobre el Impuesto de Sucesiones

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que mantendrá el acuerdo reciente que se ha alcanzado sobre el Impuesto de Sucesiones con el PP y PAR -con Ciudadanos hubo un acuerdo previo-, además de señalar que le gustaría que la reforma fuera aprobada por todos los grupos parlamentarios porque no es "una cuestión ni de izquierdas ni de derechas", sino de igualdad.

Lambán ha explicado que la reforma del Impuesto de Sucesiones "que estamos planteando no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. No es una cuestión de hablar de la progresividad fiscal, es hablar de igualdad territorial. Yo, como presidente del Gobierno de Aragón, no puedo aceptar que los ciudadanos aragoneses estén discriminados fiscalmente respecto a los ciudadanos españoles".

De esta manera, el presidente aragonés ha añadido que "pretende reformar el Impuesto para evitar esa discriminación. Si para superar esa discriminación, he de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, creo que actúo como debe hacerlo cualquier presidente del Gobierno de Aragón" para incidir nuevamente en que "no es un problema de izquierdas ni derechas, sino de igualdad territorial y de que no exista discriminación fiscal entre los ciudadanos de Aragón y los del resto de España".

Lambán ha reiterado que no va a romper el acuerdo alcanzado entre PSOE, PAR y PP -con ciudadanos se alcanzó uno previo-, para añadir que "de todos los acuerdos y cada uno de los acuerdos de la investidura, no he roto ninguno. Es más, he añadido otros que no escribimos entonces y, desde luego, en este caso yo tampoco voy a romper ningún acuerdo con aquellas fuerzas políticas que, en mi opinión, han sido sensatas y han estado de acuerdo en eliminar la discriminación fiscal existente entre los aragoneses y el resto de los españoles".

El presidente también ha puesto de manifiesto que le gustaría que la reforma del impuesto de sucesiones "se aprobará por parte de todos los grupos. El gobierno y el PSOE está abierto a que a ese acuerdo con las fuerzas de centro-derecha se añadan Podemos e Izquierda Unida y todos los demás", pero "lo que no voy hacer es romper acuerdos con fuerzas políticas con las que coincidimos en lo fundamental. Lo de izquierda o derecha en este caso concreto me parece una tergiversación y una alteración del debate político" que no está dispuesto a admitir.

