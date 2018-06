Nace Atleet, la nueva enseña de prendas deportivas para los aficionados al running y athleisure

El grupo Twinner lanza la nueva enseña Atleet, cuya oferta se centra en prendas y moda de deporte para training, running y athleisure, que incluirá una amplia gama de productos para mujeres y jóvenes. El objetivo del grupo aragonés es abrir 12 nuevos establecimientos de esta firma este año.

Grupo Twinner sigue avanzando en el lanzamiento de nuevos formatos de establecimientos centrados en el mundo del deporte. Tras el éxito que ha alcanzado con Foot on Mars o Número 1 en Zapatillas by Foot on Mars, el grupo aragonés acaba de presentar su nueva enseña, que nace bajo el nombre de Atleet.

Esta enseña engloba un nuevo concepto de deporte, puesto que se centrará en la oferta para categorías concretas como el training, running y athleisure, además de disponer de una amplia gama de productos para las mujeres y los jóvenes.

La nueva enseña vertical de este grupo empresarial aragonés, con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ofrecerá las últimas novedades en deporte y moda deportiva, tanto en calzado como en textil, de firmas como Adidas, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Salomon o Sckechers, entre otras marcas.

El objetivo con la enseña Atleet es también simplificar la gestión en el punto de venta y ayudar a los profesionales del retail deportivo a transmitir una mayor especialización y mejor segmentación hacia el consumidor final a través de un concepto vertical.

Este concepto parte, según explican desde la empresa, del fenómeno mundial desarrollado a partir de la salud y el fitness con el fin de dar respuesta a quienes buscan prendas y calzado adecuado para las sesiones deportivas, para su tiempo libre y de ocio o para el día a día.

De momento, ya se ha abierto el primer establecimiento de Atleet en Ciudad Real, aunque la enseña ha puesto en marcha un plan de expansión, que contempla la apertura de 12 tiendas en España hasta finales de este año.

Para los próximos ejercicios, la previsión es seguir creciendo y aumentando la presencia de establecimientos, estando previsto alcanzar los 200 puntos de venta en el horizonte del año 2022.

Atleet se suma así a la enseña de gestión vertical Foot on Mars, que está también promovida por Twinner Iberia, cuya oferta se centra en una selección de modelos de zapatillas de moda de Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma o Vans.

Twinner Iberia es una central de compras y servicios que, en la actualidad suma más de 400 establecimientos especializados en deporte en España, Baleares, Canarias y Andorra. El año pasado, la facturación de la central fue de 37 millones de euros, mientras que las ventas de las tiendas superaron los 120 millones de euros.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias