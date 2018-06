ATA pide al nuevo Gobierno no derogar la reforma laboral, sino mejorarla y subida de salarios

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido al nuevo Gobierno central "no derogar" la reforma laboral, sino "mejorar todo aquello que no está funcionando, que genera precariedad" y también ha considerado que "es el momento de subir los salarios".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, antes de pronunciar una ponencia en las 'Decimoquintas Jornadas Laborales', organizadas por la Asociación Empresarial de Asesores Laborales.

Amor ha comentado que la reforma laboral "tiene aspectos que están permitiendo que los autónomos estén contratando de forma estable e indefinida" y "nunca en España había habido tantos autónomos que generaran empleo y que tuvieran al menos un trabajador".

Según ha detallado, los autónomos, que alcanzan los 4,5 millones en el país, "generan uno de cada cuatro empleos". Sobre la contratación indefinida, ha advertido de que en mayo se han realizado dos millones de contratos y más de 200.000 han sido indefinidos.

En este sentido, ha precisado que en España, "en el mejor de los momentos, solo el 13 por ciento de los contratos realizados en un mes llegaron a ser indefinido" ya que la economía se apoya en gran proporción en el turismo y el sector servicios, con contratos, a veces, de fin de semana "y eso lo vamos a seguir encontrando".

Amor ha planteado, entre los aspectos que deben cambiar de la legislación laboral, la necesidad "evitar la cadena de subcontratación, que precariza y, en muchos casos, impide el marco de negociación colectiva o los convenios de la empresa principal".

En este punto, ha dicho que no ve mal priorizar el contrato sectorial sobre el de empresa, pero ha aclarado en el ámbito de los autónomos con dos o tres trabajadores contratados, "a veces, da más resultado el acuerdo trabajador-autónomo que el contrato sectorial".

Amor ha manifestado al respecto que "no nos gustaría volver a que el taller de motos tenga que asumir el mismo convenio que la factoría de Opel, no es lógico porque no tienen la misma capacidad" y por eso ha apostado por "dejar esa flexibilidad para que se lleguen a acuerdos que permitan crecer a la empresa, los salarios y la actividad".

Subida salarial

El presidente de ATA ha esgrimido que "es el momento de subir los salarios y en eso los autónomos están siendo un ejemplo" ya que los están incrementando "por encima de la subida salarial media" de España.

Amor ha dicho que si bien en 2008 "tuvimos que perder trabajadores y reducir salarios, el autónomo sabe devolver los esfuerzos a los trabajadores" y "fuimos los primeros que en 2012 comenzamos a generar empleo y también desde 2016 los primeros que subimos salarios por encima de la media".

Por el contrario, "hay empresa con importantes beneficios donde no estamos viendo subir los salarios al mismo nivel", para sostener que no solo debe aumentar el salario mínimo, sino "todos y los más bajos" especialmente, ha dicho el dirigente de ATA.

Igualmente, ha hecho un llamamiento "al diálogo y al acuerdo" para que en España "haya un pacto de salario", y ha apelado a la patronal y a los sindicatos a que lo suscriban ya que es un ámbito de negociación que "no nos corresponde a nosotros", ha recordado.

De hacerse, será bueno para todos, también para los autónomos porque "cuando suben los salarios, hay más consumo, más actividad y eso nos permite generar más empleo" y a los autónomos "nos va un poco mejor", ha relatado Lorenzo Amor.

Nuevo gobierno

El presidente de ATA ha opinado que el Gobierno diseñado por Pedro Sánchez "ha sorprendido de derecha a izquierda y a la sociedad" y a su entender "es un buen gabinete", al que ha ofrecido "diálogo constructivo y trabajo sincero para que los autónomos sigan siendo la llave para la generación de empleo y palanca de crecimiento".

Amor ha dicho que "quedan muchas asignaturas pendientes, mucho por hacer" en aspectos que tienen que ver con "la mejora de la protección social" de los autónomos, la fiscalidad, "eliminar trabas, facilitar la tributación y combatir la economía sumergida, los falsos autónomos y todo lo que resta en lugar de sumar".

Sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que "ha hecho una buena gestión en Andalucía, donde ha reducido el déficit y la morosidad", pasado de los más de 150 días para el pago a proveedores en 2012 a los 20 en la actualidad.

De la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, a la que conoció como consejera de Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha y en el Pacto de Toledo, Amor ha apuntado que acceder a un Departamento "del que sabe" y "le tendemos la mano".

También ha recordado que en el Congreso de los Diputados "hay iniciativas, como la subcomisión creada, el régimen sancionador de la morosidad, el Pacto de Toledo y la reforma de pensiones, en los que tenemos que seguir trabajando".

Para Amor, "sería una torpeza echar atrás todo lo que ha funcionado y que está sirviendo para que España sea puntal en el crecimiento en Europa y que estemos aumentando a buen ritmo el empleo".

Ley de autónomos

El presidente de ATA ha dicho que la ley de autónomos, aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado, ha contribuido a que en España en los cinco primeros meses del año haya crecido el número de estos trabajadores en 56.700, "casi 22.000 más" que en el mismo periodo de 2017, ha desgranado Amor.

En Aragón, entre enero y mayo de este año se han ganado 273 autónomos, superando los 105.000, cuando en el mismo periodo del año anterior esta era una de las Comunidades que perdía autónomos, 70 en concreto.

Estos datos "reflejan que la ley de autónomos está facilitando el emprendimiento y ayuda a consolidar las actividades", al tiempo que "elimina trabas" y "esto no se puede parar", ha remarcado Lorenzo Amor.

También ha precisado que el nuevo Gobierno, que está en minoría en las Cortes Generales, "tendrá que buscar acuerdos parlamentarios" y "confío en que tengan el mayor tipo de consenso porque la reforma de las pensiones necesita de un amplio consenso y es algo que preocupa a todos, a la sociedad y a la clase política".

Falsos autónomos

El presidente de ATA ha expuesto que otra de las cuestiones a las que hay que hacer frente es la existencia de falsos autónomos, de los que ha indicado que en España se alcanzan los 100.000, cuando es "un fraude de ley" al que han de poner remedio la inspección de Trabajo, la autoridad judicial, el Gobierno y sus interlocutores y agentes sociales.

Según ha comentado, "hay que evitar que haya empresas que busquen atajos y que trabajen de forma desleal frente a otras, encubriendo relaciones laborales en relaciones mercantiles y aquí el gobierno nos va a encontrar siempre con la mano tendida".

También ha reconocido que "nunca en nuestro país ni la inspección de Trabajo, ni la justicia estaban aflorando tantos falsos autónomos y ese es el camino" porque no puede ser que "el beneficio de las empresa sea a costa de la precarización laboral, ni de saltarse la legislación vigente".

Desde ATA han propuesto que todo autónomo que obtenga el 75 por ciento de sus ingresos de una sola empresa tenga que registrarse y comunicar la empresa o grupo de empresas para los que trabaja, algo que "facilitaría a la Inspección de Trabajo saber donde están esos falsos autónomos".

Ha incidido en que "la economía sumergida, la competencia desleal, el fraude en falsos autónomos y la jornada falsa o actividades que se realizan sin cotizar a la Seguridad Social son un problema de todos y desde la Inspección de Hacienda y de Trabajo es bueno para todos que se afloren".

