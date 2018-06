El PP Aragón afronta "cohesionado" y con vocación de "diálogo" el Congreso nacional extraordinario

El Partido Popular en Aragón afrontará "cohesionado" y con vocación de "diálogo" el Congreso Nacional extraordinario anunciado este martes por el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien ha comunicado su decisión de dejar la Presidencia nacional de este partido.

"Haremos las cosas bien", ha asegurado el presidente regional del PP, Luis María Beamonte, quien ha presidido una reunión programada del Comité de Dirección.

En rueda de prensa, Luis María Beamonte ha aseverado que "el PP es un partido fuerte, cohesionado, unido" y ha animado a "ser capaces de volver a ilusionar" a los ciudadanos que han mostrado sus "reticencias" hacia este partido, destacando que tras la etapa de Gobierno de Rajoy España es "más fuerte" y tiene "más futuro", aunque "todo es mejorable".

La dirección nacional del PP convocará el Congreso extraordinario el lunes de la semana próxima, que se celebrará probablemente antes del mes de agosto. Al respecto, Beamonte ha dicho que el PP Aragón "tiene una larga tradición en saber lo que tiene que hacer" y ha advertido de que este partido "no se va a abrir en canal".

Sobre los candidatos a la presidencia nacional de este partido, Beamonte ha opinado que "en el Gobierno de Rajoy no hay ningún imputado ni ningún acusado de malas prácticas" y que cualquier militante puede tener el perfil necesario, comentando que "a veces, quien te puede gustar no se presenta". Debe presentarse cualquier persona que "esté en condiciones de poner coto a quienes han sido indecentes", ha agregado.

Centro Derecha Unido

Sobre las declaraciones realizadas por el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, en relación a la crisis del PP, ha dicho que "cabría interpretarlas en un doble sentido", de forma que si las hizo en el sentido de que le gustaría que el centro derecha estuviera más unido "me parecerían acertadas", pero si lo que ha hecho es "proponerse él a liderar ese espacio", están "probablemente fuera de lugar".

"No me afilié para conseguir nada", ha continuado Beamonte, subrayando que "no pasará nada" el día que se marche y que entonces guardará "silencio" y apoyará a "los compañeros que estén".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias