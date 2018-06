Hispasat y Eurona se unen para acabar con la brecha digital en Aragón

Foto: Eva Sereno

Los satélites de Hispasat y la plataforma de Eurona permitirán llevar Internet a los municipios de la comunidad aragonesa en los que no hay acceso a la red ni llega la fibra óptica.

En Aragón, más del 20% de la población no dispone de una velocidad mínima de 30 Mbps en su conexión a Internet, lo que supone alrededor de 290.000 personas. Además, 105.000 no disfrutan de una velocidad mínima de 10 Mbps y hay más de 16.000 personas que no tienen conexión a ADSL o bien la velocidad es inferior a los 2 Mbps.

Una situación a la que quieren poner punto y final Hispasat y Eurona para llevar la conectividad a todas las personas que a día de hoy no tienen acceso a Internet o bien no disfrutan de una velocidad mínima de 30 Mbps, que es el objetivo que se ha marcado España y la Unión Europea en el horizonte 2020.

"La conectividad es indispensable. En nuestra época, ya no es un lujo ni opcional. Se necesita conexión para el desarrollo profesional y personal", según ha explicado Ignacio Sanchís, director de Negocio de Hispasat, el operador español de satélites de telecomunicaciones, durante la presentación en Zaragoza.

Para garantizar esta conectividad, "la solución es el acceso a Internet por satélite. La cobertura es universal y no se necesitan ni conducciones ni levantar torres", ha añadido Ignacio Sanchís, quien ha incidido en la calidad del servicio que se ofrece con esta tecnología. "La arquitectura de satélites ha avanzado mucho".

El acceso a Internet a estas zonas remotas o poco pobladas en la comunidad aragonesa -en las que no hay y es difícil que lleguen otras alternativas como la fibra óptica-, se realizará a través de banda Ka satelital.

Hispasat tiene capacidad disponible en banda Ka sobre España con dos de sus satélites, el Hispasat 36W-1 y el Hispasat 30W-6, habiéndose puesto en órbita este último hace tres meses.

De esta manera, se podrá disponer de acceso a Internet de calidad con independencia de dónde se encuentre la persona. "Hablamos de brecha digital, pero es un concepto que debe morir porque hay soluciones tecnológicas de alto nivel y se puede tener acceso a Internet de máxima calidad", ha incidido Aquilino Antuña, socio fundador de Quantis, filial del Grupo Eurona.

Con esta solución tecnológica, por ejemplo, se podría disponer de cámaras de vigilancia para una explotación agraria, vigilar una casa rural que no esté ocupada o instalar controles remotos para la apertura de la puerta a los clientes, entre otras opciones, para las empresas.

"Es una tecnología accesible para cualquier ciudadano. Se facilita el servicio a cualquier parte del país", ha añadido Miguel Ángel García, director gerente de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones (FENITEL).

Para la comercialización de la banda Ka, Hispasat ha alcanzado un acuerdo con Eurona, pudiendo disponer de este servicio por un precio de alrededor de 29 euros. Además, ahora, desde la Administración estatal se ha puesto en marcha el Programa de Ayudas para la contratación de Bancha Ancha fija a 30 Mbps a través del que se conceden subvenciones de hasta 400 euros. Con esta cantidad, se cubriría el coste de la instalación y del terminal. "Se elimina así la barrera de los costes iniciales", ha concluido el director de Negocio de Hispasat.

