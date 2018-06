El PP critica a ZEC por no ejecutar 3,5 millones de teleasistencia y ayuda a domicilio

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Reyes Campillo, ha criticado que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha dejado de ejecutar 3,5 millones de euros en teleasistencia y ayuda a domicilio en los años 2016 y 2017, que han ido a parar al remanente de tesorería.

"Son datos muy malos que ponen en evidencia la incapacidad de ZEC para gestionar el presupuesto municipal y que ocasionan un grave perjuicio a los servicios públicos y en este caso los que atañen a las personas mayores", ha esgrimido la concejal.

Reyes Campillo ha detallado que de los 3,5 millones sin ejecutar, 1,2 millones corresponden a 2017 y que pasaron al remanente de tesorería y otros 2,2 millones al año 2016.

"El Gobierno de Pedro Santisteve miente cuando dice que esta partida no va a remanente de tesorería" porque "lo que no se ejecuta no se gasta y pasa a pagar facturas pendientes de bancos", ha explicado.

En rueda de prensa, Campillo ha expuesto que las necesidades de los mayores van en aumento y hay 4.130 personas en lista de espera de ayuda domicilio y 130 en teleasistencia. "Antes de que ZEC llegara al Gobierno municipal, esta partida se gastaba casi al cien por cien y ahora dicen que la han aumentado, pero luego no la ejecutan", ha criticado.

Ha contado que algunas de las personas mayores en lista de espera han presentado quejas al Justicia de Aragón y ha informado de un caso en el que ha producido al alta de una persona que llevaba ocho años esperando la ayuda a domicilio.

Crear empleo

Campillo ha precisado que además de las mil personas que se podrían haber dado de alta con los 3,5 millones de euros, "se podrían haber contratado a 130 personas a jornada completa para atenderlas" por lo que "además de no gastar lo presupuestado, el empleo se ve afectado y no se baja la lista de espera de ayuda a domicilio", ha sintetizado.

La concejal del PP ha recordado que ZEC dijo que la prioridad eran las políticas sociales, pero ha asegurado que esa política "en esta ciudad, es inexistente".

Asimismo, ha cargado con la forma de gestión porque el contrato de ayuda a domicilio y teleasistencia lleva tres años finalizado y no lo han licitado no han sacado los pliegos. "Dicen que está en el área de contratación. Llevan tres años sin contrato", ha enfatizado.

Tras esta exposición, Campillo ha anunciado que el PP presentará una moción en el pleno porque Zaragoza está entre las ciudades que menos destinan a ayuda a domicilio por habitante y ha exigido que se apliquen políticas para acabar con la lista de espera de 4.500 personas en ambos servicios.

Con el remanente que no han gastado en dos años, la lista de espera se hubiera reducido en mil personas y se habría quedado en 3.200 personas más las personas que se habrían contratado.

Finalmente, ha afeado a ZEC que solo haya reducido en 153 personas la lista de espera, cuando algunos ciudadanos han estado ocho años esperando ser dado de alta y otros, cuatro años. "Son personas que necesitan la teleasistencia y no entendemos que les quede dinero sin ejecutar. Solo pedimos que se cumpla el presupuesto", ha reclamado.

