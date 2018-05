ZEC retira el recurso contra la oposición que impide ejecutar las partidas de sociedades municipales

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) ha decidido retirar el recurso de auxilio que presentó ante el contencioso-administrativo contra los grupos de la oposición (PP, PSOE, Cs y CHA) por aprobar una moción en la que se impide la disposición de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno. Los grupos de la oposición se muestran críticos con la actuación de ZEC.

La oposición respondía así al cambio en la composición de las sociedades municipales decidido por el alcalde Pedro Santisteve, por el que el Gobierno municipal pasaba a ostentar la mayoría, en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

El recurso de auxilio contra los 22 concejales que votaron a favor de esa moción ha sido retirado por el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, quien lo presentó en su día en calidad de concejal.

"Esperamos que la retirada del recurso abra la vía del diálogo y que ante un momento de excepcionalidad política y una derecha corrupta de la que la izquierda tiene que huir, los partidos de la izquierda se avengan a un pacto de izquierdas".

Pablo Muñoz ha confiado en que tras este "gesto" dado por ZEC, el resto de los partidos de la izquierda hagan sus movimientos y ha incidido en la necesidad de que se llegue a un acuerdo entre los grupos de la izquierda.

Al hilo de esta apelación, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha apuntado que este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se somete a una moción de censura impulsada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Tras aplaudir este paso de Sánchez ha afeado que los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza "tienen una estrecha relación con el partido de la Gürtel". "El PSOE plantea una moción de censura al PP y aquí es el principal aliado del PP", ha comparado.

Moción de censura

Pablo Muñoz ha detallado que el contencioso se retira por la "situación política del país, con un PP cuyo presidente ha sido condenado por una situación sistemática de corrupción" para confiar en que la izquierda esté a la altura.

Sobre un posible cambio en la composición de las sociedades municipales para volver a la situación anterior al 9 de febrero que ha generado toda esta polémica, Muñoz ha respondido que "se puede hablar de todo con acuerdo político porque en el fondo se ha producido un bloqueo al Gobierno de la ciudad".

En rueda de prensa, el portavoz ha considerado que las "confianzas políticas se rompieron y los acuerdos volaron por los aires al llegar a un momento de máxima confrontación política, provocado por el informe del letrado de Ecociudad" en el que se apuntaba que el alcalde podía haber incurrido en cinco delitos y que al final se archivó.

"No es una situación normal y el votante de izquierdas, que le da asco la corrupción, pide a los partidos de izquierda que se pongan de acuerdo en realizar un cordón sanitario en torno al PP, y que además el acuerdo contenga aspectos de ideología de la izquierda y transparencia", ha citado.

Decreto

Sobre la ejecución de las partidas de las sociedades municipales, Rivarés ha dejado claro que "nunca tuvieron que pasar por pleno porque es potestad del Gobierno ejecutarlas, ya que tanto el Pleno como el Gobierno son "órganos horizontales", ha apostillado Muñoz.

En este sentido, Rivarés ha firmado un decreto por el que no inicia el procedimiento de la moción en la que se decía que no se diera crédito a las sociedades. De esta forma se invalida la moción de no aportar crédito a las sociedades.

Los argumentos por lo que no se inicia el procedimiento son que se pondría en riesgo "seriamente" la vialidad de la ejecución presupuestaria sin que haya razón fundamentada ni jurídica ni económica. Además se podrían vulnerar la eficacia de la administración en la ejecución del presupuesto.

Tanto Muñoz como Rivarés han coincido en señalar que con estas decisiones se puede disponer de crédito en las sociedades y en cuanto a volver a las buenas relaciones políticas han observado que "depende de ellos, es cosa suya". "Nosotros nunca hemos dejado de dialogar" ha enfatizado el consejero municipal de Economía.

"Aberración jurídica"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha tildado de "aberración jurídica" el decreto de Zaragoza en Común (ZEC) para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

Esta moción en la que se impedía disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno, el pasado 9 de febrero, paso a ostentar la mayoría en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

"La espiral de ZEC no tiene límite", ha resumido Azcón, para precisar que la formación del Gobierno de la ciudad "dice una cosa y hace la contraria".

Al respecto, ha explicado que la retirada del recurso de auxilio ante el contencioso-administrativo a los grupos de la oposición por aprobar dicha moción se debe a que "ZEC se da cuenta de que hará el ridículo, una vez más, en los juzgados".

A juicio de Azcón, lo lógico habría sido modificar la decisión que se ha tomado en el pleno del Ayuntamiento, pero "Rivarés se fabrica una sentencia a través de un decreto".

"Fabricar una sentencia"

"Como los jueces no me van a dar la razón, hago un decreto para deshacer las decisiones del pleno del Ayuntamiento sobre la no disponibilidad de créditos a las sociedades", ha sintetizado el contenido del decreto.

"Primero llevan la moción de la oposición a los tribunales y luego lo retiran al fabricar un sentencia judicial por un decreto de Rivarés. La democracia está conculcada, cuesta abajo y sin frenos", ha observado.

Azcón ha avanzado que el PP estudiará todo tipo de acciones judiciales sobre el decreto de ZEC porque no puede ser que el Ayuntamiento sea el 'Far West'. "La ley le tiene que importar a alguien".

Al respecto, ha apuntado que hay informes del interventor y del secretario general que "dicen cosas contrarias al decreto de Rivarés" y por ello ha incidido en que los populares estudiarían acciones judiciales sin descartar ningún ámbito jurisdiccional.

Sobre la disponibilidad de crédito a las sociedades, ha señalado que "para que haya fondos tendrán que tener el informe del interventor". Apuesto a que no van a transferir ni un crédito", ha retado.

Escalada de tensión

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que "lejos de ir hacia la normalidad, ZEC ha dado un paso más en la escalada de tensión para llevar a una situación más grave", en referencia al decreto para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

Esta moción en la que se impide disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo de la oposición por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno, el pasado 9 de febrero, paso a ostentar la mayoría, en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

Carlos Pérez Anadón ha avanzado que este decreto firmado por el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, supone que los socialistas estudiarían "todas las acciones posibles".

En rueda de prensa, también se ha referido a la decisión de Zaragoza en Común (ZEC) de retirar el recurso de auxilio que presentó ante el contencioso-administrativo contra los grupos de la oposición (PP, PSOE, Cs y CHA) por aprobar dicha moción. "Frente a lo que sería una posición de buena voluntad es la cortina de humo donde se esconde la felonía que han cometido".

Según Pérez Anadón, el recurso de auxilio lo han retirado porque "han reconocido que han perdido, ya que el juez dice que es tan legítimo el interés de los concejales en personarse como el del concejal que lo presentó y lo que querían era provocar la indefensión de los 22 concejales de la oposición".

Volver a la legalidad

A juicio de Pérez Anadón, el camino que ha tomado ZEC "les aleja más del Estado de derecho y de una administración que se rige por normas homologadas".

"En vez de retirar el tras perderlo y volver a la situación del 9 de febrero nos sorprenden con un decreto sin fecha y que es el colmo de lo antiadministrativo porque Rivarés se hace una propuesta de resolución y se la resuelve".

El portavoz del PSOE ha defendido que la moción es ajustada a derecho y el jefe de la Asesoría Jurídica de ZEC también dice que si no se está conforme con la moción se va a los tribunales o se hace una revisión de oficio del acuerdo que se ha tomado y que sería en el pleno, ha resumido.

A su entender, la retirada del recurso contencioso se produce porque la oposición se ha personado y tiene que ser oída antes de resolver por el juez. "Como esa puerta se les cerraba, en lugar de tomar una posición política razonable dan un paso más hacia el abismo y se sitúan en una posición que empieza a burlar la legislación vigente".

Tras esta exposición ha indicado que el PSOE no descarta ninguna acción y sobre el apoyo a ZEC ha contestado: "Me he definido siempre. Cuando ZEC vuelva a la legalidad volverá a funcionar la política, mientras es difícil hablar del gobierno, pero ellos se han colocado fuera de la norma".

"Vergonzoso"

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha calificado de "vergonzoso" el decreto de Zaragoza en Común (ZEC) para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

Esta moción en la que se impedía disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno pasó a ostentar la mayoría en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

"Se sacan un decretazo de la manga que dice que la moción es improcedente y es una locura política y jurídica porque dice que van a hacer lo que les pase por las narices porque no van a iniciar el procedimiento de la moción del 2 de marzo sobre la no disponibilidad de crédito a las sociedades sin pasar por pleno".

Al igual que el PP, Carmelo Asensio ha recordado que hay tres informes jurídicos que dicen que la moción se ajusta a la ley, pero ZEC "se pasa por encima del informe del letrado para decir que hará lo que les pase por las narices".

Su impresión es que ZEC tiene "poco respeto a los principios democráticos. Es un enrocamiento en su antidemocráitica decisión del 9 de febrero y que les está afectando al funcionamiento del resto del Ayuntamiento".

Asensio ha anunciado que CHA no se quedará de brazos cruzados y no descarta ningún escenario. "Avergüenza que un Gobierno haga semejante atropellos contra la democracia. ZEC tiene un problema de legitimidad y no respetan la democracia ni los informes que persiguen facilitar la recuperación de la normalidad democrática e impulsar cuestiones de urgencia desde el pleno".

Acciones judiciales

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha anunciado que no descarta acciones judiciales tras conocer el decreto de Zaragoza en Común (ZEC) para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

Esta moción en la que se impedía disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno paso a ostentar la mayoría en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

Sara Fernández ha contado que el decreto lo estudiarán con detenimiento para ver qué acciones emprenden, pero "es incoherente" porque dicen que no inician el procedimiento porque no hay expediente cuando en el propio decreto "se reconoce que hay un expediente".

Al respecto, ha precisado que dentro del expediente hay tres informes y los tres coinciden en indicar que el Gobierno municipal "tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento".

Su impresión es que el firmante del decreto, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "parece que ha dictado una resolución administrativa a sabiendas de que iba en contra de la ley porque hay tres informes que así lo dicen".

Sobre la retirada del recurso de auxilio ante el contencioso-administrativo, Sara Fernández ha dicho que hay un oficio del juzgado que dice que los concejales pueden personarse en el proceso. "ZEC decide que se retira porque no le interesa que defendamos el acuerdo plenario en los tribunales", ha zanjado.

