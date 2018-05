Lambán: Ciudadanos ha desatendido las necesidades de Aragón al apoyar medidas de los PGE

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que "ha desatendido las necesidades de Aragón" al apoyar medidas concretas en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Esperaba mucho de Ciudadanos" y nada del PNV, pero la formación naranja con su apoyo a medidas concretas ha "desatendido las necesidades de Aragón", ha afirmado Javier Lambán, quien ha descartado que esta actuación vaya a tener repercusiones en las "buenas relaciones" que mantiene con las diversas formaciones políticas.

El presidente del Gobierno de Aragón ha vuelto a mostrar su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Ya dijimos que, cuando fueron dados a conocer, que eran unos presupuestos que no nos gustaban y que no atendían las necesidades de Aragón", además de indicar que "habían sido hechos por el gobierno saltándose a la torera el precepto estatutario aragonés de que el gobierno debe ser consultado antes de redactar el borrador de los presupuestos".

Lambán, quien ha participado en la Asamblea General Ordinaria de CEOE Aragón, ha incidido en que los PGE no solo no son favorables para Aragón por este motivo sino porque "luego los presupuestos no se ejecutan" como ha señalado que sucedió en 2017, ejercicio en el que la ejecución fue "ínfima".

En este sentido, ha añadido que "los presupuestos están llenos de partidas plurianuales y de cifras que pueden atender a muchas necesidades de inversión, pero no contemplan cantidades suficientes para que esas inversiones se conviertan en realidad a corto plazo". Además, el presidente ha lamentado que las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición no hayan sido aprobadas porque "todas ellas han sido muy razonables".

A pesar de este descontento, Lambán ha reconocido que es importante que España tenga presupuestos por razones de estabilidad política y económica, así como de imagen exterior.

También ha destacado que uno de los efectos positivos es que se puede disponer de los 150.000 euros consignados como ingresos en los presupuestos.

