Llega Vermutea con Turmeon para impulsar la hora del vermut

Un total de 30 establecimientos participarán en la III edición de Vermutea con Turmeon en la que, por primera vez, se ofrecerán todas las referencias de este vermut zaragozano. Una ruta que crece y que llega también a Sevilla.

Del 26 de mayo al 24 de junio se llevará a cabo la tercera edición de "Vermutea con Turmeon" con el fin de impulsar la hora del vermut. Una edición que se pone en marcha tras el éxito alcanzado con las dos anteriores y que, ahora, llega de nuevo con novedades.

La más destacada es la posibilidad de disfrutar de todas las variedades de vermut Turmeon, elaborado por la aragonesa Bodegas Jaime, entre las que se encuentran el clásico, original, blanco, Honey (con miel), Rosé (elaborado con garnacha 100% y frutos rojos) y Weed (primer vermut de cannabis del mundo).

Durante esta edición, todos los sábados y domingos, desde las 12.00 a las 15.00 horas, se podrán tomar estos vermuts con un aperitivo gratuito –aceitunas o patatas fritas-, que se ofrecerán en los 30 establecimientos que forman parte de esta edición.

Entre ellos, por ejemplo, están El Tablón (C/San Vicente de Paúl, 10); La Típica Freiduría (Avenida Francisco de Goya, 64); Lo Llevas Crudo (C/San Pablo, 26); Restaurante 5º Pino (C/ Ildefonso Manuel Gil, 14); Atípico (C/ José María Lacarra de Miguel, 18-20); La Bocca – Mediterranean Deli (C/ Madre Vedruna, 6); Marengo – Internacional Deli (C/Francisco Vitoria, 5); Bar Terraza Juan II (C/Juan II de Aragón, 5); Bar Vermuteo (C/Mariano Royo Urieta, 14); La Jaula de Grillos (C/Juan Bruil, 19); Taberna El Sardi (C/Eduardo Dato, 23); Taberna El Broquel (C/Broqueleros, 3); Vermutería Don Papa (C/Honorio García Condoy, 4) o La Lonja (C/Santa Teresa de Jesús, 41).

Además, también participan Morris Gastrobar (C/Mayor, 1), La Taskería (C/Bruno Solano, 6); Café Laurel (C/ San Diego, 3); Restaurante Idílico (C/Doctor Cerrada, 12); El Puerto de Santa María (Paseo de la Mina, 5); La Ternasca (Calle Estébanes, 9); Juana la Loca (Avenida Cesáreo Alierta, 9); Puerta del Duque ( C/ Asalto, 1); Bar Pincho a Pincho (C/ Antonio Agustín, esquina C/Romea); Tasca Santa Marta (Plaza Santa Marta); Damasco (C/ San Miguel, 5); La Parrilla de Albarracín (Plaza Nuestra Señora del Carmen, 1-2-3); El Camarote (C/Heroísmo, 49); Bar Renacimiento (C/ San Vicente de Paul, 7); El Rincón del Bacalao (C/ Julián Sanz Ibáñez, 55); Bodegón Azoque (C/ Marqués Casa Jiménez, 6) y Bocadicos (C/Baltasar Gracián, 29).

Premios

La posibilidad de probar todas las variedades de Turmeon no es la única novedad de esta edición que también incluye premios a los hosteleros que mejor hayan aplicado la promoción de la ruta, mejor la hayan comunicado y más hayan vendido. Al finalizar la misma, a aquellos que cumplan estos requisitos, Turmeon les regalará un botellón de tres litros.

Además, los fans de Turmeon, distribuido en Zaragoza por Goya Vinos, podrán conseguir premios directos como visitas a la bodega, packs vermuteros o entradas a conciertos de Polifonik Sound, a través de la participación activa en sus diferentes redes sociales: Facebook (@turmeon_vermouth), Twitter (@turmeon_vermut) e Instagram (@turmeon_vermut).

Este año, Zaragoza no será la única ciudad en la que se podrá disfrutar del vermut, ya que esta ruta también arranca este fin de semana en Sevilla. Además, se prevé llevarla a cabo en otros destinos próximamente.

PUBLICIDAD