Bantierra cierra 2017 con un beneficio de 9,1 millones, un 30,3% superior al ejercicio anterior

Bantierra, Caja Rural de Aragón, ha finalizado el ejercicio 2017 con un beneficio de 9,1 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 30,3 por ciento respecto al año anterior. La ganancia neta consolidada se ha situado en 9,4 millones.

La Asamblea General de Bantierra, primera entidad aragonesa de crédito cooperativo, ha aprobado este viernes sus cuentas anuales del ejercicio 2017, en el que los resultados recurrentes --los derivados de la actividad ordinaria-- han alcanzado los 64,5 millones de euros, en un entorno de ligero retroceso general de márgenes en el sector.

La exhaustiva gestión del riesgo ha favorecido una mejora de los niveles de solvencia hasta el 13,69 por ciento, con un superávit de recursos propios de 70 millones de euros, frente a la decisión de capital de Banco de España.

Además, la entidad ha reducido su exposición en créditos, en niveles similares a los del resto del sector. A pesar de ello, se han concedido más de 15.200 operaciones de crédito y préstamos, destinando el 43 por ciento al sector agroalimentario.

En cuanto a los recursos de clientes gestionados fuera de balance, se han incrementado un 13 por ciento, hasta los 1.229 millones de euros. Ha destacado, además, el crecimiento de productos como seguros de ahorro y fondos de inversión.

Este crecimiento, y la consolidación llevada a cabo el año anterior, ha sido la causa fundamental del incremento de las comisiones de comercialización en más del 25 por ciento, superando las tasas medias del sector.

La entidad ha continuado consolidando su base de clientes, tanto particulares como pymes, así como su cuota de mercado en sus provincias de actuación actuales de Zaragoza, Huesca, La Rioja y Lérida, tras la venta de Caja de Abogados.

Adicionalmente, Bantierra ha culminado con éxito una operación de desinversión en activos no estratégicos, relacionados con la promoción y la construcción, así como adjudicados, por 329 millones de euros.

Con esta operación y la continua gestión de los activos improductivos, ha reducido su morosidad hasta niveles del 7,2 por ciento, por debajo de la media del sector. La entidad ha realizado un notable saneamiento de su balance, presentado un ratio de cobertura del 57 por ciento.

En cuanto al negocio agrario, Bantierra ostenta en Aragón una cuota superior al 30 por ciento en la tramitación de PAC --Política Agraria Común--, destacando la penetración en el mercado de las provincias de Huesca y Zaragoza con tasas del 36,7 por ciento y 42,4 por ciento, respectivamente.

Respecto a los costes de explotación, Caja Rural Aragón ha continuado con su plan de contención de gasto, con un descenso de esta partida del 1,2 por ciento, mejorando notablemente la media del sector.

Este esfuerzo ha tenido reflejo en el ratio de eficiencia, que se sitúa en el 62 por ciento. En cuanto a la liquidez estructural, se ha incrementado hasta alcanzar el 115,1 por ciento.

Bantierra, al igual que el Grupo Caja Rural, continúa con una apuesta decidida por la digitalización: aumentando la oferta de productos y servicios a través de canales alternativos, fomentando el uso de la banca electrónica, las aplicaciones móviles y la correspondencia digital.

En este sentido, se ha dado a conocer que el 26 por ciento de los clientes de la cooperativa de crédito ya tienen un comportamiento digital elevado, siendo el objetivo de la entidad en 2020 el 50 por ciento de los clientes sean digitales.

Sector agrario

En el transcurso de la Asamblea General de Delegados, el presidente de Bantierra, Luis Olivera Bardaji, ha remarcado la apuesta que Bantierra sigue haciendo por el sector primario, y su satisfacción por el importante crecimiento en el número de socios que ha experimentado la entidad.

"Seguimos demostrando nuestra firme apuesta por el sector primario, al que hemos dedicado el 43 por ciento de todas nuestras operaciones de crédito y préstamo, y donde seguimos siendo líderes en la tramitación de la PAC. Además, también quiero destacar, que en un año no exento de dificultades, hemos sido capaces de crecer en el número de socios, en casi 5.000", ha apuntado.

Por su parte, el director general de la entidad, Luis Ignacio Lucas Domínguez, ha hecho un pormenorizado repaso de la situación económica general, poniendo de manifiesto los importantes datos económicos obtenidos: "Aunque no debemos caer en la autocomplaciencia, tenemos que seguir siendo exigentes con nosotros mismos".

"Ha sido un año satisfactorio. Hemos llevado a cabo dos hitos para la entidad, como son la venta de una cartera importante de activos relacionados con el sector de la promoción y construcción, nos hemos quitado esa mochila como ha hecho todo el sistema financiero que ha podido, y el otro hito ha sido la venta de una red de oficinas, fundamentalmente erradicadas en Cataluña, Valencia y Madrid". Ha concretado que esta operación se cerró en diciembre con Arquia Banca.

Ha reconocido que estas dos actuaciones han consumido "mucho tiempo" y "muchos recursos" pero han afianzado "los pasos para el futuro". Ha subrayado que el entorno del sistema financiero "no es fácil", ya que los tipos de interés están "por los suelos" y, por tanto, habrá que hacer "esfuerzos" para conseguir esos buenos resultados en la cuenta "de otra forma", es decir, "con una disciplina en el gasto importante u teniendo en cuenta todo el tema de saneamientos", entre otros aspectos.

Respecto a las previsiones de 2018, el director ha apostillado que a cierre del primer cuatrimestre del año la entidad está "un poco por encima" de los objetivos que tenía marcados en cuenta de resultados.

Sobre la compra de viviendas, ha mencionado que Bantierra tiene "unos precios buenísimos" en hipotecas a particulares, pero que la entidad no va a entrar al sector promoción y construcción. "Nosotros somos Caja Rural, nuestro ADN es el sector agroalimentario y no vamos a cometer esos errores de financiar promociones grandes cuando no es a lo que estamos acostumbrados y podemos cometer errores".

Al respecto, ha comentado que en Zaragoza capital la entidad ha sacado la hipoteca "clara y sencilla" a unos diferenciales "muy atractivos" para los particulares.

Talento joven

Luis Ignacio Lucas se ha referido al "compromiso con el talento joven" para que no tenga que "emigrar del territorio, apoyando iniciativas de emprendedores que logran dotar de vida y riqueza las comarcas, colaborando con la repoblación".

"Tenemos que trabajar para que también en el entorno urbano, especialmente en las capitales de provincia de los territorios donde estamos presentes, seamos capaces de transmitir nuestros valores, nuestra marca, para que sea igual de reconocida y apreciada que en el entrono rural", ha agregado el director general.

