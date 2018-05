Lambán defiende la reforma de Sucesiones y apuesta por un presupuesto "de izquierdas" en 2009

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, el proyecto de ley de reforma del impuesto de Sucesiones, y ha emplazado a Podemos a dialogar sobre los Presupuestos de 2019 con un modelo "de izquierdas" y más ingresos que este año.

Ha comparecido, a petición de la formación morada, para hablar sobre la reforma de Sucesiones y ha dedicado parte de su intervención a los Presupuestos del año próximo, apostando por mantener "la misma dinámica" de los últimos tres años, aumentando la financiación de los servicios públicos.

Ha dicho que con el impuesto de hidrocarburos se recaudarán 25 millones de euros más y con el crecimiento de la economía "tendremos ingresos muy notables". De esta forma "neutralizaremos" la reducción de ingresos por Sucesiones.

Así, "podremos hacer un Presupuesto en el que la única limitación para gastar sea el techo de gasto", ha continuado Lambán, aseverando que será un Presupuesto "social, expansivo en el gasto social" y que "tendremos más ingresos de los que podremos gastar" por la regla de gasto. Además, el presidente ha dicho que el Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo con Podemos sobre el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "en 48 horas".

Impuesto justo

Lambán ha planteado que el impuesto de Sucesiones "es justo en sí mismo" y que diversos expertos han propuesto no eliminarlo, sino armonizarlo, indicando que "el déficit de ingresos que generaría habría que compensarlo subiendo otros impuestos o reduciendo servicios.

Además ha considerado que cualquier diferencia fiscal entre comunidades "genera agravios y se convierte en factor de desigualdad", añadiendo que con la reducción de este gravamen en otras regiones, Aragón se ha alejado de la centralidad.

No se debe mantener como está "porque introduce un elemento de desigualdad inadmisible", insistiendo en su propuesta de armonizarlo en el conjunto de España, "sin comprometer los servicios públicos".

El presidente ha defendido que solo 167 personas pagarán anualmente Sucesiones y ha recalcado que esta solución "es coyuntural", porque la definitiva solo se puede alcanzar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe acometer una reforma fiscal "en profundidad" y reformar el sistema de financiación autonómica.

Modelo de país

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que el acuerdo con Ciudadanos (Cs) se debe a que el debate "no es tanto de ideologías, sino de modelo de país" y que hay que analizar si es justo que en una región se paguen más impuestos que en otras.

Javier Lambán ha comentado que "no fue difícil ponerse de acuerdo", y ha subrayado que "no lo hicimos de espaldas a nuestro socio de Gobierno", aunque inicialmente "hubo un error de comunicación con CHA".

"No tenemos votos suficientes" para sacar adelante esta reforma, por lo que "estamos obligados al diálogo", ha reconocido, al tiempo que ha advertido de que si no sale adelante "seremos los contribuyentes que más paguen", si bien "nadie podrá decir que el Gobierno no lo ha intentado".

Sucesiones "es un instrumento que nos da el Gobierno de España para que lo utilicemos, sin entregarnos a cambio ningún otro instrumento" ni "ninguna otra alternativa" para sustituirlo por otra figura impositiva.

Ha recordado que Podemos se puso de acuerdo con el PP y el PAR para crear la Comisión especial de estudio para reformar Sucesiones y ha apuntado que con este acuerdo no incumple los compromisos de su investidura, tras lo que ha criticado a Podemos porque "está bloqueando" la creación de la ley de renta básica.

Ha ironizado al decir que el concepto de clases medias ha evolucionado mucho en España, ya que "ahora tener un chalé de 600.000 euros en Madrid es pertenecer a la clase media baja", en alusión a la compra de una vivienda de este precio en la Sierra de Madrid por parte del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su compañera, Irene Montero.

Recortes

El secretario general de Podemos, Nacho Escartín, ha espetado a Lambán que "uno no puede defender los servicios públicos y recortar a la vez", criticando que el acuerdo "recorta 45 millones de euros anuales". Ha preguntado "dónde van a ir esos recortes, qué hospitales, escuelas y carreteras no se van a hacer".

A juicio de Escartín, el presidente aragonés "se ha pasado de frenada" porque cree que en las elecciones de 2019 sumará mayoría con Cs, pero la realidad es que ahora tiene "una minoría de la cámara" de forma que el acuerdo no cuenta con el apoyo de la mayoría de las Cortes, dejando claro que los demás partidos de izquierdas no apoyan esta reforma.

El líder de Podemos Aragón ha defendido una armonización fiscal para que todas las personas pagaran los impuestos de forma proporcional para financiar los servicios públicos, considerando necesario incrementar en 23.000 millones el presupuesto para los servicios públicos que prestan las comunidades.

"Los aragoneses siempre quedamos malparados" en la financiación, ha continuado Escartín, quien ha alertado de la "falta de corresponsabilidad fiscal" y la existencia de "competencia desleal" entre comunidades, lo que repercute en los servicios.

A esto ha añadido las reformas fiscales "regresivas", el "injusto" IRPF, la falta de control del fraude fiscal y el descontrol de los paraísos fiscales, así como la exención del pago del impuesto de sociedades a algunas empresas del Ibex, por lo que ha exigido "una profunda reforma" del sistema fiscal en España y la UE para unificar criterios, "todo lo contrario de lo que propone el partido neoliberal de Cs".

El secretario general de Podemos Aragón ha preguntado a Lambán "cuál es su modelo", espetándole que "lo que ha pactado con Cs es que Aragón tenga menos ingresos y menos progresividad".

Escartín ha aludido al ICA lamentando que el Gobierno no diga "ni mú" sobre este impuesto, mientras reduce notablemente Sucesiones.

Más rigor

En representación del PP, Antonio Suárez, ha exigido a Escartín "más rigor" en sus intervenciones para que no sean "como en los años 30" y le ha preguntado si no se ha dado cuenta de que Lambán "ha cambiado de socio" y "ha hecho un giro de 180 grados".

Suárez ha expresado que los ingresos provienen, sobre todo, del crecimiento económico, no de los impuestos, y que por el crecimiento el Gobierno de España ha podido subir la financiación a las comunidades autónomas.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha reconocido que habrá una reducción de ingresos, pero "no va a suponer, para nada, una reducción del gasto", debido al aumento de recursos públicos por otros gravámenes. "Me sorprende que les sorprenda" el acuerdo con Cs, ha agregado.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha señalado que este partido buscará "puntos de acuerdo" porque "el clamor está en la calle" y "hay que corregir la diferencia de trato" entre unas y otras comunidades.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha afirmado que probablemente "no tendremos Presupuestos" en 2019, responsabilizando a Podemos de la falta de inversiones si es así. Ha apoyado la reducción de impuestos y ha propuesto "hablar de una gestión eficaz y eficiente" de los recursos y servicios públicos, "que no pasa por gastar más, sino mejor, ajustarnos el cinturón".

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha dicho que el impuesto de Sucesiones es "solidario y de justicia retributiva" y ha defendido la reforma fiscal de 2015, tras lo que ha considerado que este impuesto se debería armonizar.

"Lo que había que haber hecho es agotar la búsqueda de acuerdos desde la izquierda", ha opinado Briz, quien ha dejado claro que "todavía tenemos recorrido parlamentario" hasta aprobar la reforma del gravamen. Ha reconocido que "no nos gusta" la elevación a 500.000 euros del mínimo exento, por lo que CHA presentará enmiendas al proyecto de ley.

PUBLICIDAD