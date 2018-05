Telefónica invierte 550.000 euros para llevar la fibra óptica a hogares y empresas de localidades zaragozanas

Esta inversión permitirá que 4.470 hogares y empresas de los municipios de La Puebla de Alfindén y Alfajarín tengan acceso a la fibra óptica.

Telefónica ya ha comenzado el despliegue en estas localidades zaragozanas en las que va a realizar una inversión de 550.000 euros para que más de 4.470 unidades inmobiliarias entre sedes, hogares y empresas puedan tener acceso y disfrutar de las ventajas de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de esta compañía. Una inversión que se enmarca dentro de la apuesta de Telefónica de extender en Aragón redes de nueva generación.

La fibra óptica de Telefónica ofrece mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición, videojuegos de última generación o capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

Además, el FTTH destaca por su alta capacidad y calidad de transmisión -la señal es inmune a las interferencias externas y a las inclemencias meteorológicas-, aparte de ofrecer mayor seguridad.

La fibra de Telefónica llega hasta las oficinas de las empresas y hasta los hogares, de manera que no se emplea cobre o coaxial en el último tramo. Esto permite que no se pierda velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. También cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.

