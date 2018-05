PP, CHA y Ciudadanos piden explicaciones por el viaje a Nueva York del coordinador de ZEC

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha avanzado que registrarán una pregunta para que el alcalde, Pedro Santisteve, explique en el pleno el viaje del coordinador del grupo municipal de ZEC, Guillermo Lázaro, al haber cargado a la tarjeta de crédito de las donaciones de los concejales el gasto de un viaje privado a Nueva York el pasado otoño y que ha reembolsado el pasado marzo tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta. CHA pide que se explica la 'Cuenta B' y Ciudadanos demanda más explicaciones, mientras el alcalde de Zaragoza explica que serán los órganos internos de ZEC los que tomen las decisiones.

Guillermo Lázaro, además, ha dimitido del cargo de secretario general de Podemos-Zaragoza y también su novia ha dejado el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón a principios de abril tras conocerse la forma de pago de este viaje, de unos 3.000 euros. Ambos se desplazaron a la ciudad de los rascacielos en una visita de carácter privado que sufragaron don dinero de las donaciones de los concejales al partido, según ha publicado El Periódico de Aragón.

En rueda de prensa, Pedro Navarro ha criticado que Lázaro y su pareja se van de vacaciones "con el dinero de todos los zaragozanos y meses después, solo cuando les han pillado, decide devolver el dinero que había malgastado de ZEC y es obligado a dimitir como número 2 de Podemos en Zaragoza, mientras que su pareja deja el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón".

"Si el dinero era publico del Ayuntamiento y fue mal utilizado por qué no vale para Podemos y si para ZEC", ha ha preguntado Navarro al comparar la diligencia en actuar una formación y otra.

"Si se le ha obligado a dimitir en Podemos por qué continúa en ZEC y por que 'Santisteve protege a Lázaro. Qué tiene que callar para que no tenga que dimitir porque como coordinador de grupo es el máximo garante de los gastos que se realizan en el grupo", ha explicado.

El zorro en el gallinero

"Quienes venían a dar clases de transparencia hemos comprobado cómo crean el concepto jurídico-político de transparencia interna", les ha afeado ya que ZEC cree que es un asunto interno de la formación.

Navarro ha expuesto que Lázaro, como coordinador de grupo, controla los gastos de los demás y no pueden permitir que el zorro siga el vigilando el gallinero", ha comparado. Además es miembro del consejo de Ecociudad, que provocó la crisis del 9 de febrero por la que "fuimos expulsados de las sociedades".

Su impresión es que "parece que el alcalde no se entera" para avanzar que exigirán a Santisteve que "cese a Lázaro, de forma inmediata, del consejo de administración de Ecociudad porque no está legitimado para formar parte de la sociedad de la que todos los miembros fuimos expulsados".

Navarro ha recordado que ZEC empezaba la legislatura con los viajes del alcalde a la ciudades del cambio pagados por todos los ciudadanos, luego llegaron los actos de partido con los recursos municipales y también se han pagado con fondos públicos artículos de higiene personal del alcalde, como 'el caso de la gomina'.

Más tarde decidieron que era tiempo de viajar fuera de Zaragoza y fueron a Roma y después "se gastaron casi 25.000 euros de reportaje convenido a Nicaragua. El Salvador y Honduras", lo último ha sido el viaje a Santiago de Chile del alcalde cuatro días antes del evento oficial "en plena riada y con su familia", ha resumido.

Explicar la 'Cuenta B'

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha considerado que "sería muy sano para ZEC que haga pública esa información de la cuenta 'B' que parece que tienen" tras conocerse que el coordinador del grupo de Zaragoza en Común, Guillermo Lázaro, ha cargado a la tarjeta de crédito de las donaciones de los concejales el gasto de un viaje privado a Nueva York el pasado otoño y que ha reembolsado el pasado marzo tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta.

Carmelo Asensio ha mostrado su "sorpresa y decepción por ser --ZEC-- el partido que iba de abanderado de la ética y transparencia". "No es nada transparente todo lo que tiene que ver con ZEC y no conocemos a cargo de qué cuenta se ha pasado es viaje de Lázaro a USA y si es a una cuenta operativa del grupo o a otra que dicen que no tiene nada que ver", ha dudado.

En rueda de prensa, ha criticado la "falta de transparencia" al recordar que este asunto se conoce "un mes y medio más tarde de que se haya cesado --a Lázaro de su cargo en Podemos-- como consecuencia de una situación nada clara".

"No sabemos dónde está la transparencia y dónde queda el código ético. El sistema de compensaciones nos los tiene que explicar y si son tan transparentes ya tardan en justificar lo injustificable", ha apremiado.

Ha cuestionado el argumento de que no sea dinero público la cuenta de las aportaciones de los concejales para diferenciar que "si fueran aportaciones de militantes o simpatizantes entonces no lo sería. Hay que ser transparentes y claros en gestión de dinero público", ha aseverado.

Carmelo Asensio ha añadido que pedirán conocer con cargo a qué tarjeta se hizo el pago y exigirán responsabilidades y en tono irónico ha concluido al señalar que "en el caso de estar en su pellejo no continuaría ni un minuto más".

Más explicaciones

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha anunciado que pedirá la comparecencia en el pleno del alcalde, Pedro Santisteve, para que explique el viaje a Nueva York del coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Guillermo Lázaro, con dinero de las aportaciones de los concejales, según se ha conocido en una revisión de las facturas y los abonos de la tarjeta de crédito del grupo.

Fernández ha justificado esta petición para que Santisteve "deje de esconderse y explique qué medidas piensa tomar tras descubrirse ese gasto público inadecuado". Además, ha lamentado "la opacidad del alcalde, que solo se comunica con la oposición en las comparecencias y en los tribunales".

"Guillermo Lázaro no puede seguir como coordinador de ZEC" tras cargar a las cuentas del grupo municipal un viaje particular a Nueva York, ha enfatizado Fernández, quien ha incidido en que Lázaro "no duraría ni un día en el grupo municipal si hubiese gastado dinero de Ciudadanos en un viaje personal".

Sara Fernández ha recordado que el dinero destinado a los grupos municipales "debe ser destinado exclusivamente a sufragar sus gastos", por lo que "un viaje particular a Nueva York demuestra que para ZEC el dinero público sirve para fines personales".

La portavoz de Ciudadanos ha sospechado que ZEC "se dio cuenta del error" tras anunciar el Interventor que "auditará las cuentas de los grupos municipales en 2017". Se ha preguntado "qué hubiese pasado si el Interventor no hubiese hecho este anuncio".

La portavoz ha lamentado que ZEC haya vuelto a poner a la ciudad "en el mapa nacional e internacional por un nuevo escándalo y un uso inadecuado del dinero público". "Ya basta de que a este Ayuntamiento se le asocie con la gomina del alcalde, los folletos sobre drogas o por viajes privados a cargo de las arcas municipales", ha apremiado.

Tomar decisiones

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha indicado que serán los órganos internos de Zaragoza en Común (ZEC) los que tomen una decisión sobre el futuro del coordinador del grupo municipal de ZEC, Guillermo Lázaro, tras conocerse que realizó un viaje a Nueva York el pasado otoño con dinero del partido, según se ha conocido en una revisión de las facturas y los abonos de la tarjeta de crédito del grupo.

"Tengo que dejar que los órganos internos se pronuncien y este es un asunto que no tiene trascendencia pública. Es un tema que se ha salido de madre e interesa porque estamos a un año de las elecciones municipales", ha considerado.

"Afirmo claro y tajante que no se pagó el viaje con dinero público, sino con las aportaciones de los concejales, que es un dinero interno de la organización y se trabaja para analizar si hubo alguna irregularidad".

"Detalles más mínimos"

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha explicado que este asunto se utiliza "en contra del Gobierno intentando buscar un enfrentamientos y disensos en los ayuntamientos del cambio".

Ha subrayado su voluntad "total" para trabajar en mejorar los datos abiertos y ha recordado que Zaragoza está entre las primeras ciudades españolas en los rankings de transparencia".

Ha emplazado al portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, a que aporte los detalles. "Yo no estoy al tanto de los detalles más nimios de la organización", ha justificado.

Sobre la dimisión de la número 2 de Podemos por este asunto, mientras que el coordinador de ZEC se mantiene en el cargo, Santisteve ha dicho que la formación morada "tiene potestad para determinar que hace con sus cargos y nosotros cuando se pronuncien los órganos internos".

