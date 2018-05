AREA-ASNAPA ve lagunas en el anteproyecto de Ley del Fomento del Emprendimiento y Trabajo Autónomo

La asociación de autónomos considera que se debe avanzar aún más en la reducción de los trámites administrativos para la puesta en marcha de una actividad empresarial.

Tras la toma en conocimiento ayer en el Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley del Fomento del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón, las reacciones por parte de las organizaciones y asociaciones empresariales no se ha hecho esperar.

Una de las primeras en manifestarse y en valorar ese marco legal es AREA-ASNAPA, cuyo presidente, Roberto Lagunas, ha explicado que "como siempre, llega tarde, ya que desde hace muchos años se estaba reivindicando estas medidas desde nuestra asociación", a elEconomista.es

AREA-ASNAPA considera que en el "documento hay lagunas que a nuestro modo de ver se pueden mejorar y son necesarias para el buen funcionamiento del sector". La asociación de autónomos cree necesario que se avance más en la reducción de la burocracia y trámites administrativos para abrir una actividad.

"Entendemos, y el tiempo nos dará la razón, que no hace falta tanto documento para abrir una actividad y hay que agruparlas en sectores con el fin de reducir dicho papeleo. No es difícil de solucionar este sistema, pero hay que tener ganas y, lo más importante, saber hacerlo, que no es tan complicado. Creo que el gobierno está haciendo un buen trabajo en este sentido, pero hay matices que hay que mejorar", ha añadido Roberto Lagunas.

El presidente también considera que este marco legal, que llegará a las Cortes de Aragón en el plazo aproximado de dos meses, recoge puntos "que se plantean muy optimistas, pero hay que ir más allá del momento presente".

La organización valora positivamente medidas introducidas para emprendedores y autónomos como la tarifa plan de los 50 euros, "pero tenemos que ajustarlo mucho más ya que, si miramos hacia Europa, vemos en la mayoría de los países comunitarios mayores reducciones en el sector autónomo, que es el motor indiscutible de nuestra economía. Independientemente de bajar los impuestos, que eso es sumamente imprescindible, hay otras maneras de poder ayudar a este sector con el fin de que a su vez haya más producción, con menos cargas".

