El presidente de la Fundación Círculo de Economía participa en el Foro Ibercaja

El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Círculo de Economía, Antón Costas Comesaña, participará este miércoles, día 9 de mayo, en el Foro Ibercaja.

Costas ofrecerá la conferencia titulada 'El reto de reconciliar economía, progreso social y democracia', en un acto que será presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Bandrés. Se celebrará en Ibercaja Patio de la Infanta y comenzará a las 19.00 horas.

Costas es uno de los estudiosos más certeros en los análisis sobre las causas, efectos y respuestas a la crisis actual, que no duda en compartir a través de sus escritos o conferencias. En ese sentido, en su intervención de este miércoles, 'El reto de reconciliar economía, progreso social y democracia', expondrá, a partir del análisis de los errores que llevaron a la larga década de la crisis económica, sus reflexiones sobre la necesidad de aplicar políticas que refuercen la democracia y contribuyan a superar esta etapa sin desigualdad.

El Foro Ibercaja es un espacio para el conocimiento, el intercambio de ideas y el debate sobre cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y científicas cruciales para el futuro de España.

Con este ciclo, Ibercaja ofrece a la sociedad la oportunidad de escuchar a reconocidos líderes en distintas áreas del saber que expondrán sus conocimientos, sus reflexiones y sus propuestas de futuro.

En el Foro ya han intervenido a lo largo de este curso el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos; el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero; el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano; la periodista y escritora Marta García Aller; el filósofo y escritor Daniel Innerarity; el investigador Mateo Valero, y la periodista y analista política Lucía Méndez Prada.

Las próximas citas traerán a Zaragoza a la presidenta de la Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y la investigadora y directora del CNIO, María Blasco.

Trayectoria

Antón Costas (Vigo, 1949) es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Círculo de Economía y ha desarrollado una intensa labor académica en el análisis del papel de las ideas, los intereses y las instituciones en los procesos de formación de políticas públicas y de reformas, materias sobre las que ha publicado numerosos libros y artículos.

Entre sus publicaciones actuales destaca por sus análisis sobre las causas, efectos y respuestas a la crisis actual. Algunos de sus últimos libros y ensayos sobre esta cuestión son 'The ultra-rational Illusion of Finance. Economics and policymaking' (2014), 'The Economic Crisis Governance in the European Union' (2013), 'The Great Recession and Economic Policy: Roots and Consequences' (2013), 'La desigualdad: La enfermedad de Nuestro Tiempo' (2013), 'Crisis: Capitalismo contra Democracia' (2013), 'La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta' (2ª ed. 2012), 'La crisis de 2008. De la Economía a la Política y más allá' (2010).

Ha ocupado diversos cargos académicos: ha sido vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Universidad de Barcelona. Además, ha presidido y formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar gobiernos en cuestiones de política pública.

Participa de manera activa en el debate público sobre los problemas económicos actuales a través de conferencias y artículos. Es columnista de varios periódicos.

En la vertiente empresarial, es consejero de diversas empresas. Ha sido Defensor del Cliente de Endesa (2000-2005) y presidente del Consejo de Endesa en Cataluña (2005-2012). Asimismo, entre 2013 y 2016 presidió el Círculo de Economía de Barcelona. En el ámbito institucional y social, además de presidente de la Fundación Círculo de Economía, es miembro de diversos patronatos y fundaciones.

