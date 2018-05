PSOE y Cs pactan reducir el impuesto de sucesiones y donaciones para que "no paguen las clases medias"

Son numero uno para esas ""cosillas "" que tan bien les salen ,,como el blindaje decomun acuerdo y juntos sus otros socios del pp ,,,los tres satelites de comun acuerdo blindaron tambien las amnistias fiscales de los mayores defraudadores ,,evasores y delincuencia economica de este pais ,,Mientras sus compinches andaluces susanita y demas continuan cobrando dicho impuesto en Andalucia mientras en Madrid Cataluña ,,Vascongadas ,Navarra ,,Valencia etc no existe o esta tan subvencionado que no pagan un duro ...