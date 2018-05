Olona considera "decepcionante" la propuesta filtrada de la Comisión Europea para reformar la PAC

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha considerado "decepcionante" la propuesta filtrada de la Comisión Europea para reformar la Política Agrícola Común (PAC).

El Ejecutivo autonómico ha señalado en una nota de prensa que el pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea, que si bien favorece algunos de los planteamientos que se hacen desde el Gobierno de Aragón, "sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una reforma tan inútil como la anterior", ha advertido Olona.

Para el consejero, "han fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria y ahora la Comisión Europea insiste con una nueva figura: la del agricultor genuino".

En realidad, el borrador no lo define, sino que dice que "deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial", ha comentado Olona.

Ha añadido que "los Estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa e inclusión en registros".

En este sentido, el consejero valora que se introduzca la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, si bien considera que "nos encontramos ante un concepto que es lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos, resulte tan inútil o más como la de agricultor activo".

Pago básico

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico, lo que "permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos", ha expuesto Olona, e "impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales, así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo".

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por "hectáreas admisibles". Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

El consejero ha relatado que la posibilidad de financiar el pago a los "pequeños agricultores" con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos "manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes".

También ha apuntado que la propuesta, si bien, establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping) teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que --con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones-- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados.

Por otro lado, Olona ha sostenido que la cifra establecida para el límite máximo absoluto --60.000 euros-- resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, "no garantiza una compensación de rentas justa, ni eficaz".

Condicionalidad

El borrador contempla que la condicionalidad incremente sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, "no sólo impedirá la prometida simplificación, sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas", según el consejero.

Asimismo, ha continuado, persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien, el capping, así como del umbral mínimo establecido para la superficie elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, "no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional", ha dicho Olona, para agregar que el borrador no presta especial atención a la incorporación de jóvenes y la fuerte competitividad internacional.

El consejero ha estimado positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, aunque "el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural".

Finalmente, aunque "de carácter marginal", Olona ha resaltado el "potencial" del documento en relación con la política agraria nacional, puesto que el borrador incluye como medida contra la volatilidad de la renta de las explotaciones eximir de la consideración de Ayuda de Estado el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Olona se ha propuesto "promover los cambios de calado que la Comisión Europea" ente el carácter "poco reformador" del documento inicial "porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos".

