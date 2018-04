Las claves para la transformación digital de la empresa a través de la comunicación interna

La comunicación interna es uno de los ejes principales que una compañía tiene para impulsar la transformación digital y adaptar la empresa a los retos del mercado, que exige reducir costes y una mayor agilidad dentro de un entorno competitivo en el que la comunicación interna es un elemento de eficiencia. Pero, ¿cómo puede ayudar a dar el salto a esa transformación digital?

La estrategia para que la comunicación interna impulse la transformación digital se asienta en la confluencia de tres factores: procesos de negocio, personas y tecnología, según ha explicado Rodrigo de Salas, director de Comunicación y RSC de Leroy Merlín España, quien ha participado en el ciclo E+C, organizado por DIRCOM, centrado en estrategias de comunicación corporativa y en la que ha explicado la experiencia de Leroy Merlin.

1. Los procesos de negocio son la primera clave porque "hay que entenderlos bien y a las personas también". En el caso de Leroy Merlin, esta acción pasa por la definición de la gama de producto, cómo se construyen o van a ir a las tiendas, entre otros factores. De hecho, cada área de la empresa tiene un componente de comunicación importante sobre el trabajo que se realiza y la relación con otros ámbitos porque, por ejemplo, "la gente puede saber de producto o marketing, pero no sabe cómo conseguir objetivos. Cada uno es como un pequeño director de comunicación de sí mismo", ha explicado Rodrigo de Salas, a elEconomista.es

2. El segundo pilar sobre el que se ha asentado la estrategia de Leroy Merlin son las personas. "La transformación digital no es tanto tecnología, sino las personas, porque las empoderas". Es importante adaptar "tu mensaje a cada target porque no es igual un director de tienda que un vendedor". Un proceso que requiere el apoyo del director de Comunicación porque "antes se comunicaba a todos igual".

3. El tercer eje es la tecnología. "Todo funciona por la digitalización. Nosotros usamos una intranet y el 95% de la información de la compañía es accesible a los empleados". Es importante que las organizaciones no sean tan jerárquicas como antes. De hecho, "la información no debe ser poder, sino estar en entornos abiertos y que la gente esté empoderada. Les das autonomía y son actores".

Precisamente, esta experiencia ha tenido un especial éxito en España, donde la red social corporativa es la número uno en uso y "se ha convertido en un medio fundamental. Sustituye al correo electrónico".

Pero el cambio no ha sido fácil porque "es difícil de conseguir porque requiere trabajar en modo colaborativo e implica cambiar procesos. Nos ha funcionado bien con procesos nuevos en la red social y trabajando mucho el cambio cultural. En otros países en los que no se ha trabajado en este cambio cultural, no les ha funcionado". Y, para conseguir que funcione, las personas "tienen que entender para qué sirve y verle valor y no que sea una herramienta chula".

En Leroy Merlin "creamos un ecosistema de comunicación. Lo llevamos a un nivel de comunicación nunca visto. Es un modelo en un entorno poco tecnificado en su origen, aunque el cambio es enorme porque ahora es súper digital".

Y, en todo este proceso, ¿qué papel tiene el director de comunicación? El dircom también es fundamental porque se convierte en una especie de consultora al servicio del negocio. "Nuestra vocación es ayudar a que el negocio funcione mejor, hablando con todas las áreas de negocio y ayudándoles. Es importante el uso de contenidos digitales o los vídeos en streaming" con los que la compañía ha conseguido ahorrar 4 millones de euros porque "antes se tenía que viajar más a Madrid o explicar a las personas en las tiendas y ahora es por videos en streaming".

Es un modelo que se puede trasladar a otras organizaciones y empresas "porque es un traje a medida, que te lo adaptas a lo que necesitas. En nuestro negocio, tiene muchas aplicaciones". Pero, para que funcione bien, es necesario "plantear reducir jerarquías, estructuras jerárquicas y ser más horizontal, sino es difícil".

Y, sobre todo, "no enfocarlo todo desde el punto de vista de la tecnología. No es necesario invertir mucho en tecnología, sino entender muy bien para qué y con quién". También hay que "ganar la confianza de las personas, que es lo más importante".

PUBLICIDAD