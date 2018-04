Leciñena crece un 32% tras completar su proceso concursal

El fabricante aragonés de remolques y semirremolques cerró el año 2017 con una facturación de 8,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 32%. Un ejercicio en el que produjo 232 vehículos y con el que sienta las bases para su crecimiento en 2018, que estima en un 50%.

Leciñena comienza nueva etapa tras completar el proceso concursal y pasar a manos de Melgasal. La empresa, con sede en la localidad zaragozana de Utebo, ha crecido un 32% en 2017, cerrando el ejercicio con una facturación de 8,4 millones de euros, además de ampliar su plantilla en un 38,2% el año pasado.

La empresa también ha experimentado en lo que va de año un aumento de la producción, que se ha cifrado en un crecimiento del 69% en comparación con el mismo período del año pasado. Unas cifras que permiten prever un buen 2018, ejercicio en el que se espera crecer, como mínimo, en un 50% más de lo producido el año anterior.

Esta evolución de la actividad de la empresa se ha producido a pesar de que el sector de los remolques y semirremolques ha crecido a penas por encima del 3%, según datos oficiales.

La clave de este mayor crecimiento se basa en que Leciñena ha apostado por el sector del autónomo y las pymes, ofreciendo un producto cada vez más personalizado, con soluciones adaptadas a cada peculiaridad de trabajo de nuestros clientes.

Según ha explicado Juan Fernández, director general de Leciñena, "estos ritmos de crecimiento en producción y pedidos no hacen sino afianzar nuestra estrategia hacia una nueva Leciñena que se sitúe, de nuevo, entre los líderes del sector. En Leciñena estamos muy satisfechos de los números que estamos alcanzando en tan poco tiempo. Pero sabemos que esto no es más que el primer paso. Queremos seguir construyendo sobre los cimientos para seguir cumpliendo nuestros objetivos. Hasta ahora el trabajo duro de los antiguos y nuevos empleados de Leciñena ha cosechado importantes frutos y seguiremos con el empeño de desarrollar innovaciones y nuevas ideas para que esta tendencia de crecimiento no se detenga".

Dentro de esta estrategia también forman parte las nuevas líneas de negocio en las que la compañía ha entrado en 2018 y que se suman a su popular eje y el diseño de remolques a medida. La empresa trabaja también ahora en la adaptación de autobuses a través de la marca Lecibus.

Leciñena, tiene una historia de más de 50 años de experiencia en el sector del transporte por carretera y logística. En sus instalaciones, se han fabricado más de 80.000 vehículos desde su creación. La empresa cuenta además con dos talleres propios de reparación en Zaragoza y Barcelona, así como una red compuesta por 65 talleres especializados en reparación y postventa en todo el ámbito nacional.

