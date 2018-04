La DO Cariñena reivindicará el valor de la uva garnacha en Estados Unidos

La DOP Cariñena lanza una nueva campaña en Estados Unidos para potenciar el consumo de sus vinos en este país. Dentro de los actos destaca el Global Garnacha Summit en la que participarán más de 50 profesionales del mundo del vino

La cita del Global Garnacha Summit se celebrará este martes en The Culinary Institute of America at Copia, siendo el primer certamen monográfico en Estados Unidos sobre una variedad de uva por la que se está apostando un número elevado de bodegas líderes y regiones de todo el mundo.

Este evento forma parte de la nueva campaña "Cariñena Region To Watch", que ha lanzado la Denominación de Origen Protegida Cariñena para potenciar El Vino de las Piedras en el mercado estadounidense.

El objetivo es así dar a conocer en Estados Unidos las cualidades de una variedad de uva autóctona de la zona y con la mayor implantación en estos momentos, ya que se cultiva en un tercio de sus viñedos.

En este encuentro, se podrá conocer la gran variedad de vinos de garnacha que se elaboran en España, Francia, California o Australia, y que tiene una especial relación con la DOP Cariñena, ya que es cuna de esta variedad y conserva algunas de sus vides más antiguas.

El programa del simposio, incluye seminarios, catas y un concurso de cata ciega dirigido por expertos de la SommFoundation, una organización no lucrativa dedicada a la formación profesional del gremio se sumilleres. La DOP Cariñena, patrocinador oficial del evento, enviará selecciones de vino exclusivos procedentes de sus viñedos más antiguos y representativos.

PUBLICIDAD