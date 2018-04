LEH Perfumes incorpora elixires de cristales y flores del Bach a sus fragancias

La nueva firma de perfumes de autor apuesta por fragancias que se elaboran con ingredientes naturales y de proximidad, incorporándose además por primera vez los elixires de cristales y flores del Bach. Una combinación que se ha concretado en el lanzamiento de tres perfumes pioneros, que tienen la particularidad de aunar aroma y bienestar personal.

Esta es la nueva propuesta en perfumes de autor que ha puesto en marcha la emprendedora María Martínez, quien decidió desarrollar sus propias fragancias tras diez años de trabajo en el departamento de Marketing de una multinacional del sector.

"Tenía necesidad de hacer otra cosa y pensé que por qué no hacía lo que yo sabía, pero con un punto de vista diferente, más personal y enfocado hacia el bienestar", ha explicado María Martínez, fundadora de LEH Perfumes, en declaraciones a elEconomista.es

En su idea, la ciudad LEH, en los Himalayas indios, que se caracteriza por su espiritualidad y que conoció en un viaje, fue una de las claves para este nuevo proyecto empresarial que, precisamente, toma su nombre de esa localidad.

LEH Perfumes son "perfumes de autor. Son fragancias con un sello personal. Se elaboran con productos de más calidad y se dirigen a un público más especial". De hecho, estos perfumes son los primeros que incorporan elixires de cristales y flores de Bach.

Además, en su elaboración también se prima que se elaboren con productos naturales -conforman más del 80% de su composición-, y que, el aroma resultante, no solo perfume a la persona, sino que también redunde en su bienestar. "Estos perfumes no son solo para perfumarse. Están enriquecidos con elixires de cristales y con flores de Bach. Son energías que nos ayudan a sentirnos mejor".

LEH Perfumes comercializa en la actualidad tres perfumes, que se han lanzado bajo los nombres 'Alegría de vivir', 'Paz interior' y 'El poder del amor'. Cada uno de ellos tiene una formulación energética única, de manera que son revitalizantes, calmantes o equilibrante, respectivamente.

Los perfumes LEH -que son desarrollados por la emprendedora y por el maestro artesano perfumista Enrique Sanz Bascuñana-, se realizan íntegramente en España, produciéndose en pequeña escala para mimar cada producto. Un cuidado que también se pone en el packaging y en las botellas de perfume, cuyo dibujo es obra del zaragozano ilustrador Óscar Sanmartín.

LEH Perfumes se comercializa en la actualidad a través de puntos de venta físicos en boutiques y tiendas especializadas en perfumes de autor o fragancias especiales en las principales capitales de España, aunque también se espera poder realizar ventas online. "También la idea es trabajar con amenities para hoteles porque están asociados al bienestar".

Entre las próximas líneas de acción destaca el lanzamiento de nuevos formatos de estos perfumes "tipo Navidad, con formato pequeño para el bolso o fines de semana o estuches con los tres fragancias como tratamiento", así como nuevas líneas de perfume.

Una apuesta empresarial .para el que la emprendedora ha contado con el asesoramiento de Ana Hernández a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)-, que es "una marca personal, con valor y filosofía importante. No lo he hecho porque esté de moda. Hay una implicación personal muy fuerte. No es una marca cualquiera más".

