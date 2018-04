Los agentes sociales y económicos sitúan el consenso social como factor clave del progreso

Los responsables en Aragón de UGT, Daniel Alastuey, de CC.OO., Manuel Pina, de CEOE, Fernando Callizo, y CEPYME, Aurelio López de Hita, han destacado este lunes que el consenso social es un factor clave del progreso de la Comunidad Autónoma, aplaudiendo la aprobación en las Cortes de la Ley del Diálogo Social.

Los cuatro representantes de la Mesa del Diálogo Social han recibido de manos del presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, el Premio Aragón 2018 por su "papel clave" en la negociación del actual convenio colectivo de Opel España.

En su intervención, el presidente de la CEOE-Aragón, Fernando Callizo, ha indicado que "sumamos casi 30 años de negociación continua, con altibajos pero siempre sin ruptura", agregando que el premio es "un acicate para continuar en estas tareas y con una fuerza renovada", como lo fue la aprobación de la Ley del Diálogo Social.

Ha aseverado que el diálogo social es "un valor fundamental para atraer inversión empresarial, crear empleo y colaborar al desarrollo socioeconómico de Aragón".

El presidente de CEPYME-Aragón, Aurelio López de Hita, ha señalado que los agentes sociales y económicos se han dedicado a "dialogar, pactar, ceder, negociar pensando en Aragón, en este Aragón duro, ingrato, difícil, disperso y diverso, siempre ilusionante" y "haciendo honor a la Historia hemos sabido mantener ese nivel de diálogo imprescindible para, pensando más en el futuro, ser capaces de sacrificar nuestros pequeños intereses particulares".

También ha señalado que "Aragón es tierra de pactos" y que una sociedad no debe "perder el tiempo en algaradas políticas ni en elucubraciones irrealizables", sino "intentar cada día mejorar, acrecentar nuestro nivel y renta".

Premio a la democracia

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha dicho que "este es un premio a la democracia", que no solo corresponde a la institución parlamentaria, sino a "una sociedad viva, capaz de generar sus propios mecanismos democráticos" ya que "el conflicto existe y debe resolverse". Ha añadido que "quien no reconozca al otro como interlocutor no es un demócrata".

Ha señalado que UGT está formada por generaciones de sindicalistas que "han dado su tiempo y esfuerzo, en muchos casos la libertad y la vida, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores" y ahora, en "tiempos más democráticos" la central debe dejar el legado de "la solución democrática de los conflictos".

El secretario general de CC.OO.-Aragón, Manuel Pina, ha resaltado que en la Comunidad "no se ha perdido el diálogo social nunca" y que "en muy difíciles coyunturas", como la crisis iniciada en 2008 y con Gobiernos de distinto signo, los agentes sociales han mantenido "una apuesta por la negociación y el consenso" sin olvidar que "tenemos intereses de parte, diferentes", pero siempre han puesto encima de la mesa la búsqueda de "soluciones consensuadas" en beneficio del "interés general" de la región.

PUBLICIDAD