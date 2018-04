Así han sido son las reacciones al discurso de Lambán en el Día de Aragón

El presidente del PP Aragón y del grupo parlamentario 'popular' en las Cortes autonómicas, Luis María Bemonte, ha estimado que el presidente aragonés, Javier Lambán, "ha hecho muy poco hincapié en los problemas, la situación y las necesidades" de este territorio en el discurso pronunciado con motivo del Día de la Comunidad. "Ha perdido una gran oportunidad de hablar de Aragón", ha sintetizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza el acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento autonómicos de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes, Beamonte ha querido felicitar a todos los galardonados.

Para el dirigente 'popular', en el discurso de Lambán, los mensajes "han venido derivados de escenarios de ámbito supraautonómico" y sobre "algunas de las cosas que hoy predicaba" respecto al ámbito nacional, "es mejor aplicarse el cuento, cuando se habla" porque en Aragón "tenemos déficit de diálogo, de estabilidad y de seguridad jurídica".

En este 23 de abril, festividad de San Jorge, patrón de la Comunidad, el presidente autonómico "ha perdido una gran oportunidad de hablar de Aragón y de las necesidades de los aragoneses", ha incidido Beamonte.

El líder del PP en la Comunidad se ha referido también al discurso de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, en el que "ha hecho un doble papel, tanto de legislativo, como de ejecutivo" al hablar "de falta de inversiones" del Estado y del Gobierno de Aragón.

Beamonte ha añadido que el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Fomento, está destinando 750 millones de euros a esta Comunidad "en obras licitadas y en ejecución", "uno de los mayores esfuerzos económicos que se ha hecho hace tiempo".

Por eso, ha opinado que poner en duda la capacidad inversora del Gobierno de España en Aragón "es faltar a la realidad" y ha mencionado autovías como la A-22, A-23 y A-21, la actuación en la N-232, "el presupuesto en materia de aguas", así como en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Respecto a los deslizamientos ocurridos en el Puerto de Monrepós, en la N-330, que obligaron a cortar esta carretera de acceso al Pirineo, Beamonte ha dicho que "ha habido un problema", pero Fomento ha actuado "de manera rápida y ágil", ya se ha reabierto un paso provisional "y, a partir de ahí, cada uno puede decir lo que quiera, pero no se ajusta a la realidad".

Finalmente, ha considerado que Violeta Barba debería "haberse ajustado al papel de presidenta de las Cortes, aunque está en su legítimo derecho de decir lo que crea oportuno".

PSOE

El portavoz del PSOE en las Cortes autonómicas, Javier Sada, ha apostado por que Aragón "juegue un papel fundamental en el desarrollo de España, entendido como una entidad territorial donde todos los españoles nos sintamos a gusto" y donde poder realizar el propio desarrollo personal, así como territorial.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, para opinar que el discurso del presidente autonómico, Javier Lambán, pronunciado con motivo del Día de la Comunidad, ha estado enmarcado "en la necesidad de un Aragón dentro de España".

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes autonómicas, ha acogido este 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de la Comunidad, el acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento aragoneses de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

El portavoz del PSOE ha comentado que Lambán, en su discurso, ha destacado "que nos presentamos este 23 de abril con los deberes hechos" porque "estamos a la cabeza de todas las Comunidades en la recuperación de la sanidad, de la educación y de la dependencia".

Igualmente, Aragón lidera "el desarrollo económico y la batalla contra el desempleo, aunque la satisfacción será completa cuando se refleje en unos salarios dignos", ha esgrimido Sada, para lo que "tenemos que acabar con la reforma laboral que hizo el gobierno del PP", al tiempo que ha subrayado que esta Comunidad "está dentro de España y tiene que jugar un papel fundamental en España".

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, se ha felicitado por el discurso "integrador" pronunciado por el presidente autonómico, Javier Lambán, en el día de la Comunidad, aunque "nos sorprende que apenas se haya referido a los problemas reales que tiene la sociedad aragonesa".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza el acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento autonómicos de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

La portavoz de Cs ha considerado que Lambán, en su discurso de este 23 de abril, San Jorge, patrón de la Comunidad, "ha hecho un análisis excesivamente positivo de la marcha de la economía aragonesa, pero se ha olvidado de problemas reales que existen en Aragón en relación con la sanidad, las políticas sociales o la educación".

No obstante, Gaspar ha celebrado que, "por fin, el presidente se haya dado cuenta de que poco hacemos metiéndonos con Madrid, sino que lo que tenemos que hacer es sumar" y "tener claro que es esencial formar parte de ese proyecto de España, que tiene que ser ilusionante".

Gaspar ha afirmado: "Los aragoneses queremos ser parte de España, porque España no es nada sin Aragón y Aragón no es nada sin España". Asimismo, ha defendido un proyecto de país en el que "todos los españoles nos sintamos cómodos", algo "esencial para solucionar los conflictos que en este momento se están dando en nuestra Comunidad vecina de Cataluña".

Podemos

El secretario general de Podemos Aragón y presidente del grupo parlamentario esta formación en las Cortes autonómicas, Nacho Escartín, ha echado en falta en el discurso del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "un proyecto que analice la realidad presente de los aragoneses y permita trazar las líneas que necesitamos del Aragón del futuro".

"No ha dicho ni una palabra de esto", ha lamentado el líder de Podemos, tras asistir en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes autonómicas, a la celebración del 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de la Comunidad, en un acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento aragoneses de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

Escartín ha opinado que con el discurso de Lambán "parece que nos hemos metido en una máquina del tiempo", cuando "hoy es 23 de abril de 2018, Día de Aragón" y "ni estamos en Madrid, ni en los años 80" del siglo pasado y quien hablaba "no era un aspirante a liderar el PSOE en España, sino el presidente de todos los aragoneses".

El líder de Podemos ha estimado que "está muy bien", que Lambán, "como historiador, eche la vista atrás" porque "es fundamental que aprendamos del pasado y de los errores" y "reivindiquemos los aciertos y el diálogo social", así como que "no ocultemos los conflictos y afrontemos la importancia del feminismo en el presente".

Sin embargo, Lambán "se ha olvidado de Aragón" y no ha trazado el futuro de esta Comunidad, ha esgrimido Escartín, cuando "todos reconocemos que hay una recuperación económica, pero si esta no pasa por frenar las desigualdades, asegurar que nuestros pueblos no mueran, que la gente joven no tenga que emigrar, que no haya un trabajo precario, no estaremos consiguiendo que la recuperación llegue a los aragoneses".

El secretario general de Podemos ha subrayado que de todo esto "no ha hablado ni palabra" el presidente autonómico y por eso hace falta, "más que nunca, conformar espacios del cambio amplios que den realmente una alternativa a este Gobierno para afrontar un Aragón en el que haya oportunidades para todas las personas, derechos y libertades".

Escartín ha reivindicado "un Aragón con autogobierno ante las amenazas que nos vienen" porque Lambán "ha hecho una mirada demasiado española" y no ha mencionado "a Europa, desde nos está llegando el 'macronismo' y la ultraderecha", que hay que "frenar con más Aragón, más identidad, más cultura, feminismo y más futuro para todos los aragoneses".

PAR

El presidente del PAR y portavoz de esta formación en las Cortes autonómicas, Arturo Aliaga, ha apostado por "construir España desde Aragón", idea que ha extraído del discurso pronunciado por el presidente aragonés, Javier Lambán, en el Día de la Comunidad, y que puso su partido "sobre la mesa hace muchos años", ha dicho.

"Tenemos futuro, pero hemos de ir con acuerdos y con relaciones claras y sinceras" con el Gobierno de la nación, ha subrayado el líder del Partido Aragonés en declaraciones a los medios de comunicación.

Aliaga ha participado, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes autonómicas, en la celebración del 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de la Comunidad, con un acto conjunto organizado por Gobierno y Parlamento aragoneses de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

El presidente del PAR ha sostenido que Aragón "tiene mucho futuro logrando acuerdos, consensos, pactos" y haciendo que las relaciones con el Gobierno de España sean fluidas.

Igualmente, ha opinado que este 23 de abril "es un día muy especial, sobre todo por los premiados, tanto la Mesa del Diálogo Social, como Luis Alegre --periodista, presentador, director, guionista y profesor-- y las científicas aragonesas".

CHA

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, se ha mostrado "insatisfecho" porque el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "ha hablado mucho de España, de patriotismo español, de constitucionalismo" y poco de aragonesismo, "autogobierno, financiación y federalismo", por lo que el discurso "no nos parece el más correcto" para el día de la Comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza el acto institucional conjunto organizado por Gobierno y Parlamento autonómicos de entrega del Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes, ha comentado que "no todo el gobierno piensa de esta forma".

Se ha referido así a la coalición PSOE-CHA esta legislatura en la Comunidad autónoma. Igualmente, Briz ha estimado que "no creo que todos los aragoneses estén en estas tesis de plantear una defensa de España para ser aragonés".

A su entender, "formar parte de España más o menos es un problema de discursos políticos", cuando "parece que unos y otros quieren apropiarse de la defensa de España por encima de todo".

El portavoz de CHA ha defendido que Aragón, en la arquitectura institucional, "debe tener un papel en España", pero no solo formado parte de ella, sino con su propia "esencia" aragonesa, a través de un "federalismo donde el autogobierno y la financiación estén preservadas".

En este punto, Briz ha esgrimido que "hay que defender Aragón, sus derechos históricos y en eso estamos en un proyecto de ley", mientras que "hablar demasiado de España nos preocupa bastante".

IU

La diputada de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha criticado que el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, no haya dado a conocer cuáles son sus apuestas para el año que queda de legislatura y no haya expuesto "ninguna medida para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa".

Así ha sintetizado su opinión sobre el discurso que Lambán ha pronunciado este 23 de abril, Día de Aragón, en un acto institucional celebrado en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza y organizado por Gobierno y Parlamento autonómicos, en el que se han entregado el Premio Aragón 2018, de la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad y de las Medallas de las Cortes.

Luquin ha mostrado su "sorpresa" de que en un discurso del Día de la Comunidad, Lambán "no haya hablado nada de Aragón, de la importancia del autogobierno; ha dicho la frase y a partir de ahí se ha dedicado a tratar de una crisis territorial que no es nueva y que no se va a solventar ni desde Aragón, ni de forma inmediata".

Por eso, la diputada de IU ha estimado que el presidente "ha perdido la oportunidad de decir qué quiere para el año de legislatura que le queda" ya que "no ha anunciado ninguna actuación, ni media, ni tampoco se ha referido a la gente que ha sufrido las riadas".

A su entender, Lambán "ha decidido que todo lo que tenía que aportar a esta Comunidad ya lo ha hecho y lo que ahora tiene que hacer es un inicio de precampaña electoral" y por eso "no ha querido hablar de Aragón" y sí "de la crisis territorial", con un discurso que podría haber pronunciado el presidente "de cualquier otra Comunidad".

Luquin ha comentado que "es complicado vender la potencialidad" de la Comunidad, si el propio presidente de la misma "no se cree Aragón, no es capaz de proponer una actuación, medida, anuncio para este año", cuando "queda mucho por hacer", algo que ha considerado "una falta de respeto".

Ha añadido que si bien el presidente se ha referido a la recuperación en ámbitos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, "no se ha avanzado en seguir trabajando y ahondado en esas políticas públicas que son fundamentales" y "el empleo que se genera es precario e inestable, no garantiza proyectos vitales y uno de cada tres jóvenes no tiene capacidad de poder quedarse a vivir aquí".

La diputada de IU ha estimado que en el Día de Aragón, Lambán "ha preferido hacer un discurso que ha sobrevolado la realidad estatal", donde ha habido análisis "sobre una crisis territorial que no es de 2017, ni 2018 y me temo que tampoco se solucionará en 2019" y respecto a la que "no ha aportado nada".

