Inycom lanza un laboratorio de campos electromagnéticos para detectar posibles riesgos en las personas

La empresa Instrumentación y Componentes-Inycom ha lanzado un nuevo servicio, que se centra en un laboratorio de campos electromagnéticos, que permite hacer mediciones y detectar posibles riesgos por la exposición a estas ondas en los trabajadores o personas en su hogar o entorno. Una línea de actividad innovadora que la compañía ofrece en España y en mercados internacionales a industrias, administraciones, hospitales y particulares, entre otros posibles destinatarios.

Este laboratorio, único en España en su concepto, se basa en un servicio integral o de 360 grados, que permite hacer mediciones de campos electromagnéticos con el fin de detectar posibles riesgos sobre la salud de las personas humanas, especialmente, de los campos artificiales, es decir, que han sido creados por el hombre y diferentes artefactos que emplean electricidad.

En concreto, este laboratorio permitirá medir la intensidad de estos campos mediante instrumentos calibrados y estudiar la situación de un puesto de trabajo de acuerdo con la normativa vigente, aparte de prestar un servicio de consultoría técnica para resolver situaciones anómalas y de consultoría legal, peritaje e interpretación de las normas.

El laboratorio, que la empresa ha presentado hoy en Zaragoza, emplea para dar este servicio integral un medidor de campos electromagnéticos de la marca Wavecontrol, de la que Inycom es distribuidor en España, que hace la medición del campo electromagnético tanto en onda corta como onda larga.

Estas mediciones se pueden realizar en cualquier lugar y momento, con independencia de la actividad a la que se dedique la empresa y el puesto de trabajo que tenga el empleado.

Estas mediciones son especialmente importantes para evitar riesgos sobre la salud humana. De hecho, la exposición a campos electromagnéticos puede producir algunos efectos directos o indirectos sobre la salud de las personas en el corto plazo. Dentro de los directos, están los efectos no térmicos como vértigos o náuseas y térmicos como el calentamiento de los tejidos vivos.

Los efectos indirectos detectados se corresponden, principalmente, con interferencias con dispositivos médicos implantados en personas como los marcapasos y otros dispositivos médicos que se llevan en el cuerpo como la bomba de insulina u elementos pasivos como placas, claves o prótesis. Igualmente, es posible que se produzcan efectos sobre metralla, piercing, tatuajes u objetos de arte corporal o quemaduras por corrientes inducidas, entre otras. No obstante, a largo plazo, la comunidad científica no ha demostrado efectos a largo plazo, aunque no por ello es descartable que no se identifiquen posteriormente.

Las empresas e industrias también tienen que cumplir con la normativa española recogida en el Real Decreto 299/2016 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos laborales con la exposición a campos electromagnéticos, que transpone la directiva europea 35/2013 sobre los requerimientos mínimos acerca de la salud y seguridad en referencia a la exposición de los riesgos que se deriven de los agentes físicos o campos electromagnéticos y que es de obligado cumplimiento.

Hoy en día, la mayoría de los puestos de trabajo no conllevan riesgos de este tipo, pero también hay en los que sí puede haber algún problema por los equipos o lugares de trabajo. "No hay que ser alarmistas, pero tampoco incautos porque hay sitios en los que puede haber algún peligro", ha explicado Miguel Labadía, del Laboratorio de Campos Electromagnéticos (EMF) de Inycom, quien ha añadido que es conveniente seguir las pautas marcadas por la normativa y estar atento a la evolución que se está produciendo en la tecnología porque puede aumentar estos riesgos por la electrónica de conmutación. Además, ahora llegan avances como el IoT o la interacción entre las cosas y el coche eléctrico.

Con este servicio 360 grados, las empresas pueden saber si cumplen o no la normativa existente y tomar las medidas necesarias como la incorporación de señales que alerten del posible riesgo. Aparte, Inycom también les asesorará en las soluciones a adoptar en los empleos que sean más complicados desde el punto de vista de la exposición de los empleados a estos campos electromagnéticos.

Las empresas están cada vez más sensibilizadas con este tipo de mediciones para cumplir la normativa, ya que podrían incurrir en un problema legal si hubiera afecciones sobre la salud del trabajador y no se hubiera indicado, aclara Miguel Labordía.

De momento, este laboratorio ya se ha utilizado en algunas empresas como, por ejemplo, una compañía en Navarra de bienes de equipo y también para sistemas de telecomunicaciones. No obstante, se puede utilizar en hospitales para aparatos de diagnóstico clínico como resonancias, con clientes particulares para que puedan saber si una antena o una torre de alta tensión tiene algún efecto sobre su vivienda y entorno más próximo, entre otras situaciones, porque se está rodeado en el día a día de numerosos aparatos como microondas, dispositivos móviles, fluorescentes o router wifi, entre otros.

El laboratorio también puede funcionar con administraciones públicas para comunicaciones como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza con el que están trabajando, entre otras muchas opciones.

